Las lágrimas de Jonathan Martín al despedirse del Guijuelo

Jonathan Martín esperó este sábado al minuto 82 para entrar al terreno de juego por última vez como jugador del CD Guijuelo. Sabía que le esperaba un momento único en su vida y así fue.

Después de recibir el homenaje del club, en rueda de prensa, reconoció estar muy emocionado porque “sabía que iba a ser un día emocionante y en los últimos minutos sale todo”. Aún sin hacerse una idea de su retirada afirmó que “no me creo que no vaya a volver a pisar el Municipal ni venir a entrenar y a competir” pero “creo que era el momento”. Reconoció que era “una decisión difícil” con alguna que otra duda sobre si continuar para “aportar experiencia” al nuevo proyecto del Guijuelo pero “no quiero condicionar al club” ya que “no he hecho méritos para que tuviese en cuenta una posible renovación”. Quiere, así, ser “honesto con mis palabras” porque “cuando dejase de ser importante en el campo, me iba a retirar”.

Le hubiera gustado despedirse del Guijuelo con una victoria porque “hubiera hecho la despedida más especial”. También mencionó a Pica, juvenil que debutó este sábado en el primer equipo, del que afirmó que “tiene potencial para darle cosas buenas a este club y hoy tenía yo más nervios que él”.

En cuanto a su futuro, Jonathan Martín afirmó que “hay que valorar las cosas que surjan para ver si es lo que me apetece hacer” y confirmó que “voy a seguir vinculado al fútbol”. Y será en Salamanca porque su familia está afincada en la capital. Es, precisamente, ese el motivo por el que no le tienta ser entrenador ya que “me gusta la estabilidad”.

Aprovechó su comparecencia ante los medios para leer un texto como “punto final al fútbol profesional” después de 20 años. Recordó su paso por el Valladolid, la Cultural Leonesa y al Racing de Ferrol en una vida “sacrificios, esfuerzo y dedicación” pero con la suerte de “cumplir mi sueño de ser futbolista”.

Mención especial tuvo para el Guijuelo, club al que agradeció “haber podido aportar mi granito de arena” pero reconoció que “esta última temporada no hemos estado a la altura”. Aún así, afirmó que “me voy muy orgulloso de ser el jugador con más partidos de la historia del Guijuelo”. Finalmente, muy emocionado, dirigió unas palabras para sus padres, hermano, esposa María, hijos y familia política. A su mujer, le agradeció que “dejaste tu vida, tu trabajo y tu familia por vivir mi sueño y nunca tendré palabras suficientes para agradecértelo” en un camino que “hubiera sido más corto si no os hubiera tenido cerca”.