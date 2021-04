La ‘ventaja’ del Unionistas para dar la sorpresa este domingo en León

El Unionistas se mide este domingo a una Cultural Leonesa que no atraviesa su mejor momento: ganó en el Reina Sofía pero desde entonces ha sufrido dos derrotas que hacen que apenas pueda fallar más, empezando contra los charros.

La situación ha puesto en pie de guerra a los aficionados, que colocaron pancartas en los aledaños del Reino de León con los siguientes mensajes: “Sudad la camiseta”, “Con la Pro no basta, 2ª” o “El orgullo no se entrena”.

A este respecto se refirió el entrenador de la Cultural, Imanol Idiakez: “He hablado con los jugadores y sabemos la responsabilidad que tenemos. Contra el Unionistas son tres puntos importantísimos, es una final. Hubiera firmado estar ahora mismo dependiendo de nosotros mismos, aunque tengo claro que no tenemos margen de error. Hemos pasado página, el fútbol pasado no existe”.

Así, el Unionistas encara este duelo decisivo si quiere mantener todas las opciones de alcanzar el playoff de ascenso a Segunda División. En el inicio de la segunda vuelta de la segunda fase, los de Hernán Pérez saldrán con todo a por los tres puntos para catapultarse en la clasificación y de paso superar a un rival llamado a estar arriba desde el verano.

El técnico del Unionistas, Hernán Pérez, reconoce que no pueden volver a permitirse fallos que a estas alturas pueden significar la derrota porque los contrarios no desaprovechan los regalos: “En el partido del Reina Sofía en la primera parte fuimos dominadores, pero tenemos que corregir esas situaciones que nos penalizan. La Cultural nos hace el gol con el juego detenido con un saque de banda y el primero del Burgos igual en un saque de esquina. Tenemos que aumentar nuestra concentración porque los rivales tienen mucha calidad. Tenemos que dar un paso adelante y no fallar en ninguna faceta”.

Después de haber jugado hace tres semanas contra la Cultural, Hernán Pérez quiere sorprender: “Estamos en una fase de la competición en la que todos nos tenemos muy estudiados, y habiendo jugado tan reciente contra ellos está todo muy reciente. Habrá que buscar situaciones nuevas, tanto de inicio como durante el partido, que generen dudas al rival. Tendremos que intentar buscar la sorpresa porque nos conocemos muchísimo y si el guion es el que se espera el rival puede imponerse con más facilidad”.