La relación del entrenador del Salamanca UDS con el Almazán

El entrenador del Salamanca, Jehu Chiapas, nunca hubiera pensado que su carrera en el fútbol europeo iba a estar estrechamente ligada con la localidad soriana de Almazán. El mexicano debutó en La Arboleda un 8 de febrero de 2018 con la camiseta del Salamanca y ahora, casi cinco años después, vuelve al campo soriano en su primer encuentro como visitante en el banquillo del conjunto salmantino.

Chiapas llegó para intentar dar una vuelta al conjunto salmantino que pese a la inversión no estaba dominando en aquella temporada en Tercera División. El centrocampista mexicano comenzó a demostrar su calidad en aquel choque ante el Almazán con Ramón María Calderé en el banquillo. No obstante, el debut como jugador del Salamanca no pudo ser más aciago. El cuadro salmantino perdió ante el Almazán 2-1, en un choque en el que Garban adelantó a los de Calderé, pero un doblete de Diego mandó al cuadro charro a la lona. Tras aquella derrota saldría despedido el técnico catalán y se haría cargo del equipo el salmantino Pablo Cortés.

Ahora, casi un lustro después, Chiapas vuelve con el primer equipo a La Arboleda y lo hace en una situación límite, como en 2018. El Salamanca no puede fallar en su intento de remontar el vuelo en la clasificación del grupo VIII de Tercera Federación.