La polémica previa al derbi es... el césped

El derbi no se ha quedado sin su clásico ‘pero’ antes de disputarse. En esta ocasión, los dos conjuntos coinciden en señalar el estado del césped del Helmántico como el gran hándicap: “He hablado con todos los que tengo que hablar, entiendo que el césped no está bien. Ha habido nieve, lluvia... pero si tienes un jugador para jugar a una cosa y no tienes las herramientas adecuadas para ello nos va a perjudicar. Tampoco hay mucho que hacer, es un campo antiguo en cuanto al terreno de juego y en el que el drenaje no está del todo bien...”, señaló Lolo Escobar, que puso ejemplos para explicar los motivos de su queja: “Que el gol de Camacho del otro día no entre es por eso, el bote parecía la bala de Kennedy. Estamos intentando no pisarlo nada, solo los sábados para el balón parado y las distancias; pero lo cierto es que nos está condicionando a la hora de jugar en casa”.

Por su parte, Hernán Pérez señaló que los campos grandes “le vienen bien” aunque le dio la razón a Escobar: “Lo hemos visto y no es de los mejores...”.