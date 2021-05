La FIFA mantiene activo el bloqueo de las fichas a las puertas del inicio del mercado

Del “Lolo quédate” como cántico de la afición una semana antes se ha pasado a que la renovación del preparador extremeño sea cuestión de estado en el conjunto albinegro. Y con él, un estilo y un perfil determinado de jugador: el 4-3-3, laterales profundos... En contraposición a esta idea, expresada abiertamente por el técnico, está el boceto de Rafa Dueñas en el que figuran nombres en la lista de ‘renovables’ como Amaro, Camacho, Navas o Telles. Estas dos versiones de cómo enfocar un mercado clave —ya que la nueva configuración del fútbol español abre un nuevo y complejo escenario, en el que la Primera RFEF (y sus 40 equipos) van a pesar a la hora de convencer a jugadores— se topan de frente, tres meses después, con la cruda realidad del bloqueo que la FIFA ha dictado sobre el Salamanca UDS por ser “club deudor”, por los impagos en derechos de formación.

La situación no se ha movido con respecto a mediados de febrero, cuando el máximo organismo del fútbol mundial dio orden a la RFEF y la FCyLF de impedir al conjunto presidido por Manuel Lovato y gestionado por Rafael Dueñas dar de alta una sola nueva licencia en todo su fútbol 11; es decir, desde el primer equipo hasta la categoría infantil —motivo por el que el juvenil B no ha salido a competir este mismo curso—. “Sin novedades”, han indicado fuentes federativas a este diario. Y así, el Salamanca se topa a las puertas del inicio de la planificación y del mercado —marcado por el propio club para intensificar el periodo de renovaciones dentro del vestuario— con la dura realidad de no poder inscribir a ninguno de los jugadores que incorpore, hasta que no resuelva una situación que ya se dilata demasiado en el tiempo y que solo se va a solventar de manera rápida con el acuerdo económico entre las partes; ya que la vía judicial (contemplada y comentada en ‘petit comité’ en la carretera de Zamora) puede comerse el calendario del periodo de fichajes.