La competición del Unionistas sigue sin tele a cinco días del debut

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) está apurando al máximo los plazos para la adjudicación de los derechos de televisión de Primera Federación hasta tal punto que a cinco días del inicio de competición del Unionistas (sábado 21.30 horas ante el Córdoba en el Nuevo Arcángel) todavía no hay un adjudicatario oficial.

Aunque no ha trascendido qué plataformas han optado a este concurso, Footters parece que es uno de los interesados y podría ser uno de los candidatos mejor colocados a ofrecer este servicio en su plataforma de pago. En su aplicación móvil ya hay imágenes anunciando la retransmisión del Córdoba-Unionistas del sábado, pero sin embargo al no haber nada oficial la empresa no ha promocionado ni anunciado nada en sus redes sociales ni en su página web. Anoche, el Unionistas no había recibido ninguna notificación de qué empresa televisará los partidos de Primera Federación esta temporada 2022-2023.

El plazo para recibir ofertas finalizó el pasado 10 de agosto, fecha a partir de la cual se podían adjudicar esos derechos. De momento, la RFEF no ha tomado ninguna decisión, teniendo como plazo mañana 24 de agosto para resolver.

Uno de los principales problemas que tiene la RFEF con este concurso es el precio, que es de 15 millones por cada una de las tres próximas temporadas, algo que frena la llegada de muchas empresas.

La Federación ha repetido este periodo estival el procedimiento de la pasada temporada sacando a concurso los derechos en pleno mes de julio, dificultando la obtención de ingresos al tenedor potencial ante el poco margen que le da para promocionar el producto y sumar suscriptores. Lo ha hecho tras romper con Fuchs Sports, propietario de los derechos hace un año, entre acusaciones de impagos e incumplimiento de compromisos.

Este año, aunque hoy o mañana oficialice un adjudicatorio, se han vuelto a vivir semanas de incertidumbre que afectan principalmente a los aficionados, debido a que los clubes tienen asegurado el pago de los derechos televisivos que cedieron a la Federación por participar en esta competición. La cuantía ronda los 250.000 euros para cada equipo participante y varía en función de aspectos como audiencias y puntos conseguidos la temporada anterior en la fase regular del campeonato.