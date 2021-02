Íñigo Muñoz, con tan solo 24 años, supera de largo los cien partidos disputados en Segunda B: Gernika, Bilbao Athletic, Castellón... De la lista, los últimos cinco han sido con los colores blanco y negro del Unionistas, en lo que ha sido un volver al punto de partida tras dar el salto con el conjunto de La Plana el pasado verano a la Segunda División, previo playoff de ascenso. Ahora, rehace el camino ya hecho en Castalia en el Reina Sofía.

–Usted ya conoce el camino que hay hasta llegar a la Segunda División. ¿Se habla de Segunda en el vestuario, visto cómo les están rodando las cosas?

–Claro que se habla de ello. Podemos y debemos porque estamos en una posición de poder hacerlo. Queda mucho, pero ya hemos andado mucho. Es cierto que a nosotros nos interesa cerrar matemáticamente estar la temporada que viene en la ‘Pro’ [la Primera RFEF], pero las aspiraciones no se quedan ahí, hay que mirar más allá. Y en ese allá nos vamos a encontrar con equipos que tienen una presión que nosotros no tenemos. Este es un club humilde y lo que hacemos es un regalo y un reflejo de lo que somos. Y por qué no soñar...

–En mitad del halo de optimismo en el que está envuelta su temporada, llega la derrota contra el Celta B la pasada jornada... ¿Han brotado dudas durante la semana por ello?

–No. Lo que hay es que corregir errores, eso sí. Perder es lo más normal del fútbol; de hecho, se pierde más que se gana. Lo raro es hacer lo que hicimos, estar tanto tiempo sin encajar una derrota. Y cuando llega lo que tienes que hacer es mirar por qué ha llegado, trabajar lo que hiciste mal y no hacerlo en el siguiente partido.

–Y el siguiente partido es en Coruxo, un rival engañoso: pues uno mira la tabla y lo ve ahí abajo, pero cuando ahonda en el rival ve que solo ha perdido un partido como local...

–A la altura de la temporada en la que nos encontramos cualquier rival es difícil. Sí, están ahí abajo. Y sí, quieren salir de ahí. No sé si ahora mismo es mejor jugar contra la gente que se juega cosas por arriba o la que tiene la necesidad para salir del pozo, esos equipos se vuelven muy peligrosos cuando el calendario empieza a agotarse. Y eso es lo que les pasa. Vamos con muchísimo respeto.

–Ya llevas partidos y minutos a cuestas en el Unionistas para saber qué es lo que más le gusta de su club, y qué lo que menos.

–Lo que más me ha sorprendido y gustado es que es un club muy humilde y cercano y es lo que hace que los resultados sean los que son. Es la primera vez que todo el mundo, desde el presidente al entrenador de porteros, me hablan de la misma manera, y eso hace que uno se siente tranquilo y cómodo. No hay nada que me guste menos, aunque sí hay algo que me resulta raro y salta a la vista, que un extremo lleve el ‘2’ y un lateral, el ‘11’. Si me dicen que voy a llevar ese número de canterano me río...