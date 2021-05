Hernán Pérez: “El Unionistas debe crecer en estructura, profesionalización y en el apoyo institucional”

Hernán Pérez (Oviedo, 39 años) ha conseguido dirigir al Unionistas a la Primera RFEF rozando el playoff de ascenso a Segunda División en una temporada histórica. Ahora, con la renovación automática solo espera a que llegue el nuevo director deportivo y cuente con él para el próximo proyecto.

–Han pasado solo nueve días de la decepción en los Anexos de Zorrilla cuando se quedaron fuera del playoff de ascenso en los últimos minutos, ¿todavía está enfadado?

–El cabreo, disgusto o como lo quieras llamar sigue ahí. Va disminuyendo pero soy consciente de que era una oportunidad increíble y no la pudimos o supimos aprovechar. El contador del enfado todavía no está a cero.

–Pero quitando el ese trágico final, la temporada ha sido excelente...

–Yo entiendo que sí. Al principio de temporada de todo el grupo I estábamos entre los dos o tres equipos que menos condiciones teníamos para hacer lo que hemos hecho. Fueron pasando las jornadas y fuimos avanzando. Pasamos el primer corte de la primera fase, que yo sabía que era importantísimo, y en la segunda fase llegamos al último partido dependiendo de nosotros. Se generó mucha ilusión y lo del último día fue una frustración pero estoy convencido de que muchos equipos se hubieran cambiado por nosotros pese a no acabar en los playoff.

–Tiene la renovación automática, ¿va a seguir en el Unionistas?

–Tenemos que escuchar que quiere el club en relación al objetivo de la próxima temporada. Después que el nuevo director deportivo que venga cuenta conmigo. Yo estoy encantado aquí. Queremos que el club nos explique los objetivos deportivos y saber qué medios tendremos para saber si podremos hacerlo. Si veo que no somos capaces de conseguirlo tendré que ser honrado y decir que no puedo. Pero si se dan esas situaciones de que los objetivos sean acordes a los medios y que el director deportivo cuente conmigo claro que me quiero quedar.

–¿Qué objetivos debe tener el Unionistas el próximo curso en Primera RFEF?

–El club tiene que estabilizarse en una categoría. En sus pocos años de historia ha conseguido muchos éxitos y debería estabilizarse en Primera RFEF para poder crecer en estructura, instalaciones, que haya más profesionales trabajando para el club y crear más estructura institucional. Salamanca merece tener fútbol profesional pero para ello tiene que estar rodeado de más apoyo institucional y una estructura más profesional. Este fin de semana he estado en los playoff de ascenso a Segunda y ves a equipos como Badajoz, Ibiza o UCAM Murcia que además de tener una estructura profesional tienen mucho apoyo institucional. Esta es mi opinión pero el club sabrá lo que tiene que hacer.

–Ha estado viendo partidos del playoff de ascenso a Segunda, ¿había mucha diferencia con su equipo?

–He visto algunos equipos como UCAM Murcia, Badajoz o Barcelona B de los que estábamos muy lejos pero, sin faltar a nadie, estuve viendo la eliminatoria entre el Sanse y el Algeciras y creo que hubiéramos tenido opciones pero no estábamos clasificados y tenemos que aprender de ello para el futuro.

–¿Tiene ofertas de otros equipos para entrenar la próxima temporada?

–La oferta que más quiero es la de un Unionistas ganador. No tengo ninguna oferta, aunque todavía es pronto pero si el club me ofrece una estructura fiable dónde voy a estar mejor que aquí.

–Por lo que desprenden sus respuestas pide al club un salto en lo organizativo...

–Sí, es que la exigencia en la Primera RFEF va a ser esa. Ya se saben algunos equipos que van a estar en esa categoría y estamos a mucha distancia de Deportivo o Extremadura y poco a poco el club debe ir reduciendo esa distancia en lo organizativo. No digo que sea de un día para otro pero hay que ir avanzando en este campo.

–Pero con los ingresos que se esperan en la Primera RFEF el Unionistas podrá hacer un equipo competitivo...

–Con los ingresos es menos difícil hacer un equipo competitivo. Esta temporada ya hemos demostrado que no es indispensable. Hay equipos en el playoff como el Amorebieta que no creo que tengan mucho más presupuesto que nosotros.

–Gran temporada pero la afición no ha podido disfrutarla del todo en el Reina Sofía...

–Sí, por poner un lunar en la excelente temporada lo del Reina Sofía ha sido una pena. Para nosotros ha sido difícil el día a día a la hora de trabajar allí pero lo más importante es que los aficionados no han podido disfrutar del todo la temporada. Siempre lo he dicho que con la afición en el campo hubiéramos sumado cinco puntos más. El año que viene esperamos contar ya con nuestro público.

–¿Qué pasó con la salida de Diego Hernánsanz de la dirección deportiva? ¿Se enfadaron?

–Yo no he tenido ningún problema ni con Diego ni con nadie del club. Me lo comunicaron pero no me dieron opción de decir nada. Lo acepté y ya está. Mira que en una temporada puedes tener algún roce con algún jugador que está contando menos y demás pero no he tenido ningún problema con nadie. También como la temporada ha ido muy bien ha sido todo más fácil en ese sentido.

–¿Y su adaptación a la ciudad de Salamanca?

–Muy bien. Estoy aquí con mi familia muy tranquilo igual que en el club. Sé que por la situación de la pandemia la ciudad está más tranquila de lo normal ya que en otra situación Salamanca sí que es peligrosa para que los jugadores, o el propio entrenador, se distraigan. Esta tranquilidad que ha habido en la ciudad en este sentido también ha ayudado a la gran temporada que hemos hecho. Ni los jugadores ni el entrenador han tenido a mano esas distracciones.

–¿Renovaría a Lolo Escobar en el Salamanca?

–No conozco la situación desde dentro. Desde fuera y viendo los resultados sí que le renovaría. Los resultados son evidentes pero insisto en que yo lo veo desde fuera.

–La plantilla se ha revalorizado y los jugadores tendrán muchas ‘novias’ en el mercado...

–En cuanto llegue el director deportivo y sabiendo que cuenta conmigo me gustaría empezar lo antes posible a confeccionar la plantilla. Yo renovaría a todos los que podamos pero va a ser difícil ya que los sueldos en este club no son de los más elevados por lo que las ofertas que les lleguen serán más importantes en lo económico que la nuestra pero tendremos que trabajar en convencerles con un proyecto de continuidad.