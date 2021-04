Habla un padre afectado por el ‘bloqueo FIFA’ en el Salamanca: “Nos han ocultado el tema hasta el último segundo. El jueves he pagado 16 euros en medias”

Hasta que este diario destapó el bloqueo de la FIFA sobre el Salamanca UDS como “club deudor”, la postura del club ante esta situación había sido dar la callada por respuesta: “Yo no soy nuevo en estos temas, uno de mis hijos juega en infantiles y ya sabemos cómo funciona la Federación, y desde hace unos 20 días vengo preguntado por WhatsApp tanto a los entrenadores como al coordinador qué es lo que pasaba con la ficha de mi hijo pequeño, que no la veía activa. El entrenador no me contestó y tiempo después el coordinador me dijo que al ser nuevos en el club y tan pequeño estas fichas solían dar problemas”, relata un padre afectado por el bloqueo de la FIFA. “El pasado martes, con la Liga ya a las puertas de empezar y nosotros preocupados, volvimos a insistir en el tema y me comunican que no pasa nada. De hecho, me insisten en que no lo va a pasar. El jueves, como sigo viendo que mi hijo no está y que la Liga empieza ya, aprovechando que tenía que pagar las medias para jugar (con un coste de 4 euros por cada una de ellas: esta familia pagó un total de 16 total), vuelvo a preguntar y me dicen que el club tiene un ‘problemilla’ con la Federación, pero nada más. No ha sido hasta el viernes a las 17:15 horas (a menos de 24 horas de que el equipo de su hijo debutara), cuando me ha llamado el coordinador y me ha dicho que mi hijo no iba a jugar esta temporada y que me daba tres opciones: que nos fuéramos ‘cedidos’ al Ribert, que solo entrenáramos o que esperara a la semana que viene a una reunión —fijada, en principio, para el martes— con el resto de padres para ir turnando las fichas”. “Ante el maltrato dado y la manera de ocultar un problema que sabían hacía mes y medio hemos decidido pedir la carta de libertad, mis hijos no siguen más en este club, nos sentimos engañados”.

Por otro lado, y según ha podido contrastar este diario, el Salamanca UDS tenía previsto tapar su bloqueo de la FIFA jugando amistosos para los conjuntos que ha tenido que retirar. Así, ofrecían jugar contra los mismos rivales (tanto con el juvenil como con el prebenjamín) con los que tendrían que haberse visto las caras en Liga. Y en este sentido, por ejemplo, el juvenil B (que tan solo tenía 5 licencias aprobadas) ha jugado este domingo contra el Cabrerizos en el Del Bosque con árbitros de Futormes para sortear el castigo de la FIFA.