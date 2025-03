El CD Guijuelo vence al Compostela y da el primer paso hacia la salvación (1-0)

Jaime García Salamanca Domingo, 2 de marzo 2025, 19:06 Comenta Compartir

El Club Deportivo Guijuelo regresaba a casa, y ello debía empezar a ser sinónimo de victoria si los chacineros quieren mantenerse un curso más en Segunda Federación. La tarea no era sencilla ya que en el Luis Ramos arribaba un conjunto con la misma obligación de ganar, el Compostela. Decimoquinto y decimosexto clasificado se veían las caras para seguir dando pasos hacia la salvación.

Durante los primeros compases, el conjunto guijuelense entendía a la perfección que la de ayer era la primera de las diez finales hasta la permanencia. Los de Rubén Gala firmaban los primeros acercamientos, aunque, sin perder de vista peligrosa ofensiva del Compostela. No sería hasta el minuto 14 cuando los visitantes empezasen a dar un paso al frente para mirar de tú a tú al Guijuelo. Un centro del cuadro gallego no encontraba rematador, y las tablas se mantenían en el marcador del feudo verdiblanco. No sería hasta el minuto 28 cuando el Compostela probaría fortuna con un disparo que terminaba en las manos de Johan. Markitos protagonizaba el disparo del Compostela que se topaba con las manos del meta local. Superado el primer ecuador de partido, los jugadores empezaban a atisbar los uniformes de ambos guardametas.

Tras probar a Johan, minutos más tarde era Montes quién disparaba sobre la portería del exjugador del Guijuelo, Rabanillo. El lateral diestro del cuadro chacinero encontraba un agujero en su banda y antes de poner rumbo al túnel de vestuario se sacaba otro latigazo que se marchaba cerca de la cepa del palo del Compostela. La primera mitad moriría sin goles no sin antes ver una nueva llegada guijuelense, esta vez, con Pana como autor de la acción. El delantero veía adelantado a Rabanillo y no se lo pensaba dos veces para intentar sorprender al conjunto gallego. La acción terminaba en nada después de que el portero visitante enviase el esférico a saque de esquina. Tras el paso por la caseta, restaban 45 minutos para conocer el devenir de la contienda y los dos equipos estaban obligados a ganar. Pero, la segunda mitad no podía empezar mejor. El Guijuelo abría el marcador solo tres minutos después de regresar al tapete. Una internada por banda derecha concluía con un balón al punto de penalti, y como en anteriores citas, el más listo de clase aparecía.

Morales, con un solo toque, perforaba la red de Rabanillo para colocar el uno a cero en el luminoso del Luis Ramos. La afición chacinero rebotaba de sus asientos y al unísono coreaban: «Sí se puede». Restaban muchos minutos, pero el primer golpe era del cuadro local. Manu Barreiro buscaría el empate cumplido el minuto 70, pero sin superar a Johan. Con el paso de los minutos, los nervios empezaban a hacer mella en ambos lados. Por un lado, el Compostela se aferraba a Barreiro para encontrar la igualada en el marcador, mientras que el Guijuelo aguardaba una contra que zanjase el encuentro. Pero, la victoria quedaba en el Luis Ramos, y el Guijuelo da el primer paso hasta la salvación.