El CD Guijuelo le gana al Albacete 75.000 euros a través de LaLiga Siete años después de su venta, se confirma como «el traspaso más rentable» de su historia

Iván Ramajo Guijuelo Miércoles, 3 de diciembre 2025, 07:22 Comenta Compartir

Siete temporadas después de su salida rumbo al histórico estadio Carlos Belmonte de Albacete, Manu Fuster (Manises, 28 años) sigue dándole alegrías al CD Guijuelo.

Según ha podido saber este diario, los chacineros le han ganado al conjunto manchego un pleito en LaLiga —la vista se celebró en la sede madrileña de la institución que preside Javier Tebas— , por el que han recibido —en dos pagos— el 5% del traspaso que la entidad de Segunda División acordó recibir de la UD Las Palmas en el verano de 2024 a cambio de hacerse con los servicios del talentoso jugador valenciano.

La cantidad que el club insular, que el pasado curso militó en Primera División, desembolsó en las arcas del conjunto manchego en su día —y que fue omitida en la nota pública de su venta— fue de millón y medio de euros. De los cuales, 75.000 han ido a parar finalmente al CD Guijuelo, tal y como se había acordado en el contrato de traspaso rubricado entre clubes con fecha de julio de 2019, y con el que los albaceteños evitaron tener que abonar entonces la cantidad de 200.000 euros al club del Luis Ramos en concepto de cláusula de rescisión para poder hacerse con sus servicios.

Pese a que el contrato entre las partes parecía claro, no ha sido hasta ahora cuando el conjunto chacinero ha podido cobrar esa cantidad.

Y es que el Albacete Balompié trató de evitar el pago de esta cláusula, alegando una lecutra diferente de la que hacía el conjunto chacinero sobre lo firmado entonces. Pese a que el CD Guijuelo trató de zanjar este asunto por la vía amistosa —como anteriormente había sucedido en pagos obligados por objetivos, como el hecho de debutar en Segunda o jugar en Primera—; en esta ocasión, el Albacete instó al conjunto chacinero a resolver este litigio con abogados de por medio y LaLiga haciendo las veces de juez.

Pese a que la invitación, por el tamaño e historia de ambos clubes, no parecía lo más halagueña. A la dirección general del CD Guijuelo —que Emilio Sánchez ostenta desde junio de 2022— no le tembló el pulso y reclamó lo que creía suyo. Regociendo sus frutos una temporada después con la sentencia favorable a los interses chacineros por parte de LaLiga: «Al Guijuelo le corresponde ese 5%».

Esta cantidad extra ya tiene destino en el Guijuelo. Y no está dirigida ni a la presente temporada ni a campañas futuras, sino que se ha empleado en cancelar deudas.

Más allá de lo rocambolesco de la historia, lo cierto es que con este desembolso, Fuster se confirma como el jugador al que más rentabilidad le ha sacado el Guijuelo en su más de medio siglo de vida.