El CD Guijuelo continúa presentando a sus nuevos refuerzos para esta ilusionante temporada Junto a Emilio Sánchez, director general y deportivo del club, la entidad chacinera realizó el acto de presentación de Juan Carlos Oliver, Aleix Ruiz y Daniel Sánchez

TEL Guijuelo Viernes, 22 de agosto 2025, 10:25 Comenta Compartir

El CD Guijuelo incorporó a los jugadores Juan Carlos Oliver, Aleix Ruiz y Daniel Sánchez, en un acto acompañados por Emilio Sánchez, director general y deportivo en la entidad guijuelense.

El zaguero Juan Carlos Oliver destacó las buenas sensaciones que le transmite el equipo, además aseguró que optó por el CD Guijuelo debido a su proyecto deportivo en un fichaje «rápido». Por su parte, Aleix Ruiz destacó entre sus objetivos el ascenso a nivel grupal y aportar su trabajo a nivel individual.

Finalmente, el bejarano Daniel Sánchez, hermano del exentrenador, Ángel Sánchez, afirmó que, de su etapa en el Guijuelo, espera alcanzar la madurez deportiva y apostó por estar unidos y ser una familia.