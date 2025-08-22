Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los tres nuevos fichajes posan con Emilio Sánchez, director general y deportivo del club chacinero. TEL

El CD Guijuelo continúa presentando a sus nuevos refuerzos para esta ilusionante temporada

Junto a Emilio Sánchez, director general y deportivo del club, la entidad chacinera realizó el acto de presentación de Juan Carlos Oliver, Aleix Ruiz y Daniel Sánchez

TEL

Guijuelo

Viernes, 22 de agosto 2025, 10:25

El CD Guijuelo incorporó a los jugadores Juan Carlos Oliver, Aleix Ruiz y Daniel Sánchez, en un acto acompañados por Emilio Sánchez, director general y deportivo en la entidad guijuelense.

El zaguero Juan Carlos Oliver destacó las buenas sensaciones que le transmite el equipo, además aseguró que optó por el CD Guijuelo debido a su proyecto deportivo en un fichaje «rápido». Por su parte, Aleix Ruiz destacó entre sus objetivos el ascenso a nivel grupal y aportar su trabajo a nivel individual.

Finalmente, el bejarano Daniel Sánchez, hermano del exentrenador, Ángel Sánchez, afirmó que, de su etapa en el Guijuelo, espera alcanzar la madurez deportiva y apostó por estar unidos y ser una familia.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenida por agredir a un policía durante un altercado en la Seguridad Social y se rebela mostrando los pechos en calabozos
  2. 2 El bar de barrio con legado familiar que todo el mundo conoce: «Hay que estar a la altura de lo que nos dejaron nuestros padres»
  3. 3 Cinco localidades de Salamanca, con derecho a ayudas de la Junta por los incendios
  4. 4 El fracaso de las «cabras bombero»
  5. 5 El Instituto de Biología Funcional ficha a un investigador de primer nivel que creará en Salamanca una herramienta única en Europa
  6. 6 Un joven resulta herido al colisionar con su patinete con un turismo en Santa Marta de Tormes
  7. 7 Jorge Rey ya avisa de lo que se avecina tras la ola de calor y los incendios: «Se ven manchas azules y rojas...»
  8. 8 Fernando Castaño, nuevo alcalde de Santibáñez de la Sierra tras prosperar la moción de censura contra Elena Nieto
  9. 9 Peñaranda aplaza el espectáculo de fuego y música por la alerta extrema por incendios
  10. 10 Cipérez se estremece de «pena y orgullo»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca El CD Guijuelo continúa presentando a sus nuevos refuerzos para esta ilusionante temporada

El CD Guijuelo continúa presentando a sus nuevos refuerzos para esta ilusionante temporada