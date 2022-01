Garci, exentrenador del Salamanca B: “Sé que a la plantilla del filial le falta algo por cobrar y a mí todavía me deben”

La cronología del despido de David García [‘Garci’ para los habitantes del fútbol local] como técnico del filial del Salamanca UDS vino troceada en cuatro partes —en los despachos de la carretera de Zamora no cabe un “estás despedido” y ya—: el lunes 27 de diciembre conoce de manera extraoficial que no seguirá como técnico del filial; el jueves 30 el rumor antesala de la noticia se hace cierto: Rafael Dueñas —director general— le comunica por su boca que ya no es el míster del equipo de Tercera RFEF; pero como siempre, el club trata de abordar el cese a su libre albedrío: le ofrece dirigir al cadete Regional para evitar la tesitura de enfrentarse a un nuevo despido [con las consecuencias económicas que acarrea]; y así no es hasta el jueves 5 de enero cuando el Salamanca UDS le despide de manera oficial con su sustituto [Carlos Valverde] ya sentado en el banquillo. Una semana después, ya “en frío”, toma la palabra: “Visto ahora, creo que es una decisión tomada desde hace tiempo. Creo que si hubiéramos ganado el último partido el cese habría llegado igual...”, sentencia.

–Dice que la decisión estaba “tomada”, ¿le duele que se le destituya cuando mejor estaba jugando su equipo y con una racha de 10 puntos sumados de 15 en juego?

–La sensación que me queda es agridulce. Hubiera entendido perfectamente que en la jornada 11 el club hubiera tomado la decisión de cesarnos como entrenadores, éramos colistas y las sensaciones que transmitía el equipo no eran buenas. Ahora, con 10 puntos sumados en nuestros últimos 5 partidos y con la sensación de que el equipo al fin despegaba e iba a salir de la situación en la que se encontraba, me cuesta ver la decisión un poco más...

–¿Qué explicación le da Rafael Dueñas [persona encargada de comunicarle el despido] para su destitución?

–Lo que nos cuenta, más que hablar de la clasificación, que era una evidencia que estábamos en descenso, es que los chicos no evolucionan. Básicamente, eso.

–Hablando del director general, ha sido más que evidente su implicación con el filial —tanto que el club fue multado por un enfrentamiento con un árbitro en un choque de su exequipo—. ¿Hasta qué punto ha llegado esa fijación por la marcha del ‘B’?

–No ha faltado a un solo entrenamiento. Ha estado en todos y cada uno de ellos. Nos hemos sentido analizados y examinados en esa parte. Y, luego, durante los partidos, no nos hemos sentido cómodos y sí condicionados por él [por Dueñas]: se metía en el vestuario en los descansos para escuchar qué le decíamos a los chicos. No es menos cierto que nunca llegó a decir nada, pero los jugadores veían perfectamente esa falta de tranquilidad para poder decir las cosas como son; al final tenías esa presión de tener detrás a Dueñas y de que algo de lo que se dijera se pudiera malinterpretar.

–El runrún más recurrente durante sus meses al frente del equipo es que sus jugadores no estaban al corriente de los pagos, ¿qué hay de cierto?

–Sé que siendo yo técnico, porque así me lo transmitieron, mis jugadores cobraron una parte; sé también que otra la han cobrado en Navidad; y desde que salí, también por lo que sé, algo les falta por cobrar para estar al día.

–¿Y usted, está finiquitado?

–Yo no he cobrado todo a día de hoy. Lo único que puede decir es que conmigo tienen mucho déficit, todavía me deben.

–Ya no como exentrenador del Salamanca UDS, sino como conocedor de la Tercera RFEF, ¿ve a Gustavo Carmona capacitado para dar el salto a la Segunda RFEF?

–Sinceramente, sí. No sé hasta qué punto puede ayudar al primer equipo, ni siquiera si va a ser un jugador para estar dentro de los once titulares; lo que sí sé es que en el Ribert destacaba y también lo ha hecho dentro de la categoría y eso hace intuir que está preparado.