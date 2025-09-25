Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Manolo Peña, a la derecha, junto a Carlos, en un partido de la UDS. ARCHIVO

Fallece Manolo Peña, delantero de la UDS en la década de los noventa

Jugó en el Salamanca en las temporadas 1991/92 y 1992/93, ambas en Segunda B

La Gaceta

Salamanca

Jueves, 25 de septiembre 2025, 19:41

Este jueves se ha conocido la triste noticia del fallecimiento de Manuel Jesús González Peña 'Manolo Peña', exjugador de la Unión Deportiva Salamanca, víctima de una rápida enfermedad, a los 63 años.

Nacido en la localidad sevillana de Olivares el 6 de mayo de 1962, Manolo Peña militó en la UDS en las temporadas 1991/92 y 1992/93, tras llegar procedente del Burgos. En las dos campañas en Segunda B fue un jugador importante. En la primera de ellas disputó un total de 23 encuentros, marcando 9 goles, y en la segunda hizo 10 en 41 partidos entre todas las competiciones.

Tras las dos temporadas en el Helmántico se marchó al Extremadura. Anteriormente a su paso por la UDS militó en el San Fernando, en la cantera del Betis llegando a debutar en el primer equipo, el Alavés y el Recreativo de Huelva, desde donde llegó al Burgos.

Manolo Peña era tío de Juan Miranda, el canterano del Betis que actualmente milita en el Bolonia italiano e internacional con España.

