Fallece Manolo Peña, delantero de la UDS en la década de los noventa
Jugó en el Salamanca en las temporadas 1991/92 y 1992/93, ambas en Segunda B
La Gaceta
Salamanca
Jueves, 25 de septiembre 2025, 19:41
Este jueves se ha conocido la triste noticia del fallecimiento de Manuel Jesús González Peña 'Manolo Peña', exjugador de la Unión Deportiva Salamanca, víctima de una rápida enfermedad, a los 63 años.
Nacido en la localidad sevillana de Olivares el 6 de mayo de 1962, Manolo Peña militó en la UDS en las temporadas 1991/92 y 1992/93, tras llegar procedente del Burgos. En las dos campañas en Segunda B fue un jugador importante. En la primera de ellas disputó un total de 23 encuentros, marcando 9 goles, y en la segunda hizo 10 en 41 partidos entre todas las competiciones.
Tras las dos temporadas en el Helmántico se marchó al Extremadura. Anteriormente a su paso por la UDS militó en el San Fernando, en la cantera del Betis llegando a debutar en el primer equipo, el Alavés y el Recreativo de Huelva, desde donde llegó al Burgos.
Manolo Peña era tío de Juan Miranda, el canterano del Betis que actualmente milita en el Bolonia italiano e internacional con España.
