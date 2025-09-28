El exjugador de la UDS con 15 hermanos que tiene las mismas Champions que Messi Fue uno de los abanderados del Real Madrid de ensueño de mediados del S.XX

La actualidad del fútbol y sus grandes dosis de información en ocasiones provocan que haya futbolistas que por unas cosas u otras sean olvidados o que su nivel de reconocimiento no esté acorde a lo que consiguieron en el terreno de juego. Un claro ejemplo es el de José Iglesias Fernández, conocido como Joseíto, jugador del Real Madrid entre 1951 y 1959, que creció en una familia numerosa de 16 hermanos. Pues en su brillante carrera, que le llevó a ganar cuatro Copas de Europa con el Real Madrid, tiene un pasado en Salamanca en la Unión Deportiva Salamanca.

Joseíto, el octavo de 16 hermanos, comenzó a destacar en su Zamora natal y probó suerte en Valladolid. Con 22 años desembarca en la Unión Deportiva Salamanca para jugar en Tercera División en la temporada 1948-1949. Disputó un total de 13 encuentros e hizo 7 goles con el conjunto salmantino. Entonces comenzó su ascensor particular. Subió a Segunda con la UDS, pero al curso siguiente, en la temporada 1949-1950, jugó en el Racing de Santander donde sumó otro ascenso, esta vez a Primera. Hizo 25 goles en la categoría de plata y se destapó como figura. Juega un curso más en Primera hasta que llega el Real Madrid y se hace con sus servicios.

«Participó en la conquista de cuatro de las cinco Copas de Europa consecutivas logradas por un Real Madrid de ensueño. La versatilidad de interior y extremo y su enorme capacidad de sacrificio y de trabajo le llevaron a ocupar un puesto en el mejor ataque del continente. Marsal, Di Stéfano, Rial y Gento fueron sus compañeros en la delantera», explica el Real Madrid en el espacio de su página web dedicado a Joseíto.

Tras el Madrid, jugó en el Levante y el Rayo Vallecano. En este último conjunto colgó las botas y tras sacarse el título de entrenador ocupó los banquillos de Valencia, Celta, Granada, Córdoba y Alavés, entre otros. Falleció en Granada el 12 de julio de 2007.