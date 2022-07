El Unionistas visitará estadios ‘de Primera’ la próxima temporada

La guerra abierta entre el DUX Internacional y la Federación que preside Luis Rubiales puede acabar con el conjunto madrileño haciendo, nuevamente, las maletas de ciudad y de estadio: el Unionistas ya ha le ha visitado en el Ángel Nieto de Boadilla del Monte y esta pasada temporada en el Municipal de Villaviciosa de Odón. ¿A qué nuevo estadio le tocará ir ahora por la obligatoriedad del césped natural contra el DUX?

Mientras el enfrentamiento entre club y la RFEF se resuelve en los tribunales —habrá cantinela si al DUX el juzgado le permite jugar en césped artificial—, lo que tiene claro el Unionistas son los otros 18 campos que tendrá que visitar en la recién bautizada Primera Federación [la palabra RFEF desaparece de los documentos oficiales], que tendrán de manera conjunta césped natural como superficie. Según la reglamentación denunciada por el equipo madrileño. Y hasta ahí las similitudes, pues como sucede con el kilometraje, en esta segunda temporada en la categoría, también aumenta la entidad de los campos a visitar: la media de asientos crece en 1.287 localidades con respecto a la Liga anterior. Tanto, como que la media de capacidad los 20 campos del pasado grupo en La Liga era de 9.219 y este curso se eleva a los 10.506 —de hecho, en este nuevo Grupo 1, nueve estadios superan los 10.000 espectadores—. No queda ahí la cosa, pues este estirón en entidad de los campos a visitar también hace que el Reina Sofía descienda en la tabla hasta la 16ª posición, cuando el estadio del Unionistas el pasado curso era el 11ª por capacidad.

De entre todos los estadios que tendrá que visitar en el curso 2022/23 el Unionistas —en 6 de ellos no ha jugado un solo choque en toda su historia— resaltan dos: Riazor y el Nuevo Arcángel. Dos campos que hace tan solo 8 temporadas coincidían en Primera División y en los que jugaron los Neymar, Messi, Luis Suárez, Cristiano Ronaldo, Benzema, Bale y compañía. De la lista de 20 instalaciones también hay otro estadio que ha sido feudo de Primera: el Alfredo Di Stefano, que fue utilizado por el Real Madrid como campo de juego durante la temporada 2020/21 para aligerar las obras de transformación del viejo en nuevo estadio Santiago Bernabéu.

Frente al brillo de la Liga, el Unionistas puede decir que no sabe lo que es caer —suma una victoria y un empate en dos encuentros— en Riazor, que hincó la rodilla con honra en el campo de Valdebebas ante un conjunto liderado por Vinicius (hoy ganador del doblete de Liga y Champions, con gol en la final de París incluido), y que Córdoba es tierra a conquistar. Y no solo eso, sino que frente a esa inmensidad (de butacas) y de historia (la Liga y la Copa del Rey descansan en las vitrinas de Riazor), el modesto Reina Sofía no solo no se deja ‘comer’ con sus 4.895 butacas, sino que se refuerza en el 56% de aforo logrado la temporada pasada y que le convirtió en el campo de toda la Liga en la que más porcentaje de asientos fueron ocupados, con 2.790 del total.