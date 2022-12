El Unionistas está obligado a ser fuerte en casa

Cuando hay dudas en torno a un equipo lo mejor es disiparlas con un triunfo y eso es lo que va a intentar hacer el Unionistas esta tarde (18:00 horas) contra el Badajoz. Tras dos derrotas consecutivas, los de Raúl Casañ disputan el primero de los tres partidos que tendrán en los próximos nueve días, con dos consecutivos en casa. Y es en el Reina Sofía, con el apoyo de sus aficionados, donde el conjunto salmantino debe hacerse fuerte hacia ese objetivo de escapar de la zona peligrosa de la clasificación. En la que está más metido el rival, 17º con un punto menos en su casillero.

Casañ podrá volver a contar con todos sus hombres y se esperan algunas modificaciones en el once. Una de ellas puede ser el regreso al mismo de Mario Gómez, que había perdido su sitio en el centro de la defensa en beneficio de Pedraza. También en el centro del campo puede buscar alguna combinación diferente después de que el juego del equipo no haya sido el mismo frente al Talavera y a la Cultural y Deportiva Leonesa.

El Badajoz tampoco llega al duelo en un buen momento y su técnico, José María Salmerón, que tendrá la baja de Luis, califica el enfrentamiento del Reina Sofía como “clave”.

Raúl Casañ habló ayer en la previa del choque y al ser preguntado sobre si corre peligro en caso de un resultado negativo, no se mostró preocupado por ese aspecto: “No siento que sea una final para mí, hay que estar tranquilo. Cuando no se gana, esto es fútbol y estas cuestionado. Tenemos que ser realistas por lo que hay y lo que tenemos que hacer es ganar porque los resultados son los que mandan. En el fútbol la tortilla da la vuelta rápidamente y pasas de ser muy bueno a muy malo o al revés. El aficionado y todo el mundo puede tener su punto de vista y opinar, pero yo no hago mucho caso a las críticas. Si se cuestiona a Luis Enrique en la selección o a Guardiola, que lo ha ganado todo, cómo no se me va a criticar a mí”.