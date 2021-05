El sueño de Unionistas, más cerca gracias a su eficacia como visitante

En la segunda fase, en el Plantío ante el Burgos el Unionistas cosechó su derrota más clara a domicilio de toda la temporada al caer 2-0 ante el conjunto burgalés. No obstante, hay que recordar que este resultado también les valdría mañana ante el Valladolid B ya que si los salmantinos caen por menos de tres goles y el Zamora no vence en su visita al Reino de León a la Cultural estarán en la fase de ascenso a Segunda.

El Unionistas se ha mostrado esta temporada como un visitante muy incómodo por no decir insoportable para los rivales. Los de Hernán Pérez han jugado once partidos lejos del Reina Sofía de los que han ganado cuatro, han empatado cinco y han perdido dos.

El Zamora visita a una Cultural Leonesa que tras verse fuera de los playoff de ascenso vive un auténtico incendio social. El Reino de León y sus alrededores han vuelto a aparecer estos días con pancartas en contra de Felipe Llamazares y Ricardo Pozo, director general y director deportivo, respectivamente, a quienes parte de la afición culturalista culpa de un nuevo fracaso de temporada, según informa el Diario de León.

Movilla, ‘desconectado’. David Movilla, entrenador del Zamora, aseguró que ni se ha pensado el que alguien les pueda informar de la marcha del partido de Valladolid entre el Unionistas y el filial vallisolentano en el banquillo del Reino de León: “Ni lo he pensado, pero poner la atención en algo que no depende de ti, creo que no nos potencia en nada. Daré instrucciones de que no quiero nada que nos saque del presente y de nuestro cometido, Necesitamos tener los cinco sentidos puestos en lo que hacemos y a veces ni teniéndolos puestos somos capaces de hacer nuestra mejor versión, y si no es así, no hay nada que hacer en León”, defendió.

Matinal de intensidad la de mañana con el playoff de ascenso a Segunda en juego.