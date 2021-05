El Salamanca se despide goleando al Sporting B (4-1)

El Salamanca se despidió de una temporada convulsa con un triunfo placido ante el Sporting B por 4-1. El encuentro en el Helmántico sonó a despedida de algunos jugadores como Uxío y Sergio Molina, que aunque no hay confirmación oficial todo apunta a que no seguirán en el club la próxima campaña

El cántico más repetido de forma unánime fue el de ¡Lolo quédate!, exigiendo a la directiva que el técnico extremeño siga siendo entrenador del Salamanca la próxima temporada.

En lo deportivo, el Salamanca fue muy superior a un filial rojiblanco que aunque peleó el partido no pudo con los charros. En el minuto 20 de la primera parte Uxío forzó un penalti a favor de los blanquinegros y Fer Llorente no perdonó desde los once metros. Acto seguido fue el gallego el que abrió brecha en el marcador y puso el 2-0 tras un buen centro de Javi Navas.

El Salamanca se encontraba muy cómodo tras el descanso, más incluso que en el primer acto y al cuarto de hora de la reanudación Candelas con un cabezazo en el segundo palo sentenciaba el choque. Pero aún quedaba la guinda y la puso Sergio Molina ‘para despedirse’. El mediocentro colocó el balón en la escuadra con un disparo desde fuera del área con el interior de la bota.

Koné redujo diferencias en el tramo final y marcó el 4-1.