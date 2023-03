El Salamanca se da otro batacazo en Astorga (1-0)

El Salamanca perdió una oportunidad de oro de apuntalar sus opciones para jugar el play-off cediendo por 1-0 frente a un Atlético Astorga que, de forma matemática, se asegura dicho billete e incluso casi lo hace también como segundo clasificado. Los charros merecieron un mejor resultado en un encuentro en el que un único gol de los locales decantó la balanza y en el que, especialmente en la primera parte, tuvieron sus opciones para, al menos, no irse de vacío de La Eragudina.

Tras unos primeros 10 minutos con los astorganos haciéndose con el dominio del encuentro disponiendo de dos ocasiones, una de Javi Amor antes de cumplirse el minuto 5, y otra de Lucho unos minutos más tarde, el Salamanca poco a poco fue igualando la situación para, no solo acercarse con mayor asiduidad al área de Sergio, sino también con mayores dosis de peligro.

A los 21 minutos, Diego Benito, desde la zona de córner intentó sorprender al portero local, aunque su chut salió desviado por poco. Fue la primera ocasión de los visitantes, que, a partir de ahí, buscaron con mayor ahínco sorprender a un Atlético Astorga que fue de más a menos y que veía como las bajas de jugadores como Diego Peláez le estaban pasando factura a la hora de controlar la situación.

Nueve minutos más tarde, lo volvía a intentar el Salamanca con un lanzamiento de Amaro desde la frontal que no encontró por poco el camino de las mallas astorganas. Ya eran dos claras ocasiones y parecía que el Salamanca estaba haciendo méritos para adelantarse, pero en esas llegaba la acción que iba a determinar el rumbo del partido y el equipo que iba a llevarse los tres puntos. Transcurría el minuto 38 y, tras un robo de balón, el cuero le llegaba a Iker, que desde la frontal del área chutaba para, de forma espectacular, enviar el balón al fondo de las mallas sin que nada pudiese hacer Villanueva. Fue un jarro de agua fría para los visitantes, que antes de esa acción se veían con opciones de adelantarse, pero que se encontraban con un gol en contra y la necesidad de tener que remar a contracorriente. Aun así, antes del descanso y tras unos minutos de zozobra, el Salamanca tuvo otra ocasión inmejorable para, al menos, irse a vestuarios con empate. Fue en un lanzamiento de falta de Alvarito que obligaba a intervenir a Sergio para evitar males mayores.

Tras el paso por vestuarios, no cambió la situación, con un Astorga bien plantado atrás y buscando las contras con las que hacer daño a los salmantinos e incluso sentenciar la contienda. Lucha, que se despedía de la afición tras anunciar días antes su adiós al fútbol, tuvo la oportunidad de anotar el 2-0 antes del minuto 50. Su lanzamiento salía desviado, y la respuesta llegaba 3 minutos después por parte del Salamanca, en un chut del mejor jugador visitante hasta el momento, Javi Navas, que tampoco encontraba el camino correcto para lograr el tanto. Fue un querer y no poder entre un Astorga sabedor de su ventaja y un Salamanca que, a pesar de los cambios, no encontraba la forma de hacer más daño en área local.

Diego Benito volvió a intentarlo antes del cuarto de hora, pero tampoco tuvo el resultado esperado. Fue su última acción antes de ser sustituido por Gabri en el 59´. A partir de ahí, el partido fue poco a poco diluyéndose fruto del cansancio del Salamanca, que, a pesar de mantener el dominio, veía como su rival contrarrestaba con acciones por banda con el peligro que siempre llevan jugadores como Javi Amor, Lucho y Adri.

Los minutos pasaban y la intranquilidad llegaba a un Salamanca que veía como se le escapaba de las manos la opción de puntuar en el feudo maragato. Más si cabe cuando a los 84 minutos Villanueva tenía que emplearse a fondo ante un lanzamiento de Javi Amor que no encontró el premio del gol por poco en una acción que pudo ser la puntilla al encuentro. No fue así y un nuevo arreón de los salmantinos intentó pescar un empate que a los 90 minutos tuvo en sus botas Marc, en la última jugada de peligro de los charros, pero su lanzamiento tampoco tuvo la puntería esperada y se encontró con la intervención de Sergio. Ya en el añadido, el Salamanca se volcó en ataque, pero el balón nunca llegó a encontrar un candidato para que, al menos, surgiese una postrera acción para anotar el empate.

Con este resultado, el Salamanca tendrá que remar en las cuatro jornadas que restan para hacerse con una de las cuatro plazas que dan derecho a jugar la fase de ascenso.