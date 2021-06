El proyecto que sí le sale a Lovato

Con la correspondiente titulación para poder entrenar en la categoría, Chiapas sustituyó a su compatriota Alan Zamora , que no la poseía para hacerlo. El relevo no pudo ser mejor y el Ribert, si sigue así, se convertirá en unas semanas en equipo de 3ª RFEF.

El Ribert mítico equipo del fútbol salmantino, que resurgió hace unos años gracias al empeño de un grupo de ex futbolistas, sigue dando pasos y está a solo uno de disputar la final por el ascenso a la nueva Tercera RFEF. Tras ganar 1-3 al Sporting Uxama, este domingo podrá certificar en el estadio Helmántico su clasificación para la eliminatoria decisiva. Y no se puede negar que el Ribert ha recibido un fuerte impulso desde hace unos meses tras firmar el acuerdo de colaboración con el Salamanca UDS. Su presidente, Manuel Lovato, tiene mucha ilusión en este proyecto paralelo y sigue con atención todo lo que le suceda al equipo, estando muy pendiente a los resultados de cada fin de semana.

La trayectoria del Ribert está siendo muy destacada, pero su técnico, Jehu Chiapas, no quiere echar las campanas al vuelo: “Estoy muy contento, sobre todo por el esfuerzo y la entrega de los jugadores, que lo están haciendo increíble. Cuando llegué ya me dijeron que el objetivo era luchar por el ascenso, todavía nos falta pero vamos bien encaminados”. El técnico mexicano reconoce que el convenio con el Salamanca UDS “es positivo. Tenemos que aprovechar esa colaboración. Y toda la gente del Ribert no ha hecho más que ayudar desde mi llegada”.