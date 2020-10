El objetivo del Salamanca: Salvar al extremo Ernest

La victoria contra el Coruxo en el Helmántico ha tenido su efecto inmediato en la moral del Salamanca UDS: “La semana ha sido buena. Cuando ganas se tiene más credibilidad en todo lo que se trabaja. Pero aún seguimos apretando, mejorando, nunca estás conforme, hay que ajustar en defensa, en creatividad, en definición, en psicología y en mente”, afirma el técnico argentino antes de fintar al derbi de este domingo (17:00 horas, Municipal Luis Ramos) ante el CD Guijuelo, y ahondar en terrenos sin balón: “Antes el fútbol era físico, técnico y táctico y ahora hay que tocar mucho la mente. Hay que recalcarle dónde estamos, es un club muy importante”.

La respuesta no traía puntada sin hilo: Ernest Ohemeng sobre la palestra. El extremo, figura de la pretemporada por sus dotes físicas, se ha diluido con el pistoletazo real de la competición. 109 minutos disputados —los 45 primeros en Riazor y 59, también saliendo de inicio, en el Helmántico ante el Coruxo— y apenas un remate sobre la meta del Deportivo de La Coruña como bagaje.

“He hablado con él y me dice que por la izquierda no disfruta”, afirma el técnico argentino sin paños calientes. Sacando a flote el problema: “Me dice que en el Mirandés jugaba mucho por derecha. No sé quién sacó en España, creo que fue el Barcelona, eso de cambiar los perfiles, que el zurdo juegue por la derecha y que el diestro lo haga por la izquierda, a mí me gusta jugar con los extremos naturales, que el hombre de banda llegue al fondo y centre, pero a los jugadores ahora les gusta jugar hacia dentro...”, se lamenta el entrenador en el duelo entre Jeckyll y Hyde del dibujo que a él le gusta y lo que debe de plasmar en el terreno de juego por el potencial de sus jugadores.

“En cualquier caso”, ataja, “tenemos que levantarle, nos dio una pretemporada muy interesante, ha tenido un bajón de confianza y tenemos que levantarlo porque tiene fútbol”, aseveró el preparador argentino, que en cualquier afirmo sentirse “a gusto” con la plantilla que tiene.

Puesto sobre la mesa el ‘caso Ernest’, el técnico también abordó otros nombres propios: el Puma Chávez y Luis Madrigal. “Chávez no va a jugar por banda no, lo sacrificaría mucho. Tiene que jugar por dentro para los desmarques de ruptura, donde tanto daño hace a la defensa”, afirmó con respecto al goleador argentino. Sobre el otro punta azteca, Egea dijo lo siguiente: “Nos remitimos al departamento médico. Se hizo resonancia y cuando decida que está bien, contaremos con él”, señaló el técnico tras hacer pasar a la plantilla por el diván.