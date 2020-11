El Navega se retira de Regional por el miedo a un contagio y sus repercusiones laborales

El Navega renuncia a jugar en Regional de Aficionados por el coronavirus. La plantilla y el cuerpo técnico del conjunto salmantino ha decidido, con el apoyo de la directiva, no presentarse a esta competición, que comienza este fin de semana, por el riesgo que supondría para sus empleos y situación laboral un contagio por Covid19 o un aislamiento preventivo.

El Navega estaba inscrito en la Regional de Aficionados y su debut liguero estaba programado para este domingo a las 12.00 horas en su visita a la Bovedana.

El carácter amateur de la categoría y del club es la principal causa de esta retirada y es que todos los integrantes del equipo se ganan la vida fuera de los campos de juego. Para ellos no deja de ser una actividad que la hacen para divertirse pero con la pandemia del coronavirus no quieren correr riesgos para que en caso de contagio no se vean afectadas sus funciones laborales, que a fin de cuentas son las que le dan el sustento económico.

De este modo, el subgrupo B-2 de la Primera Regional pasará de tener 10 equipos a nueve y seguirán el resto de representantes salmantinos (Bejar, Hergar, Monterrey, Ciudad Rodrigo y el Ribert).