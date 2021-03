El jugador favorito de Lolo Escobar desde que llegó al Salamanca

La ‘era Lolo Escobar’ ya tiene horas de vuelo —13,5 en partidos oficiales repartidas en 810 minutos de juego— como para poder desentrañar qué le gusta y qué no al técnico extremeño de su equipo. No es ningún secreto que tiene un once sabido de memoria: “Estoy ante la oportunidad de mi vida y me la voy a jugar con los que yo crea convenientes”, ha afirmado sin tapujos. En este sentido, los Javi Benítez, Anderson, Casado, Ayala, Candelas, Amaro, Fer Llorente, Sergio Molina, Ernest, Javi Navas y Puma que han dado forma a los once de sus nueve choques se traducen en su propia estadística en ser los once jugadores que más tiempo han estado sobre el terreno de juego en esos 810 minutos.

Sin embargo, ni los goles o las asistencias de Fer Llorente ni la solidez defensiva de la pareja Casado-Ayala ni el equilibro de Amaro y Sergio Molina les dan el título de ser el jugador “favorito” del técnico extremeño. Sobre todos ellos está el lateral derecho colombiano Anderson Arroyo, quien tan solo se ha perdido cinco de los 810 minutos disputados. Su potente físico y su versatilidad —puede jugar tanto de lateral como de extremo— le han permitido convertirse en el jugador más empleado por Escobar en lo que lleva al frente del banquillo del Salamanca UDS.

Tras él, el otro lateral: Alfonso Candelas, quien confirma que esté quien esté en el banquillo es imprescindible: si con Escobar suma 803 minutos (dos menos que Anderson), con Egea y Dueñas jugó todo: 720. Igual que Sergio Molina.

De la comparación entre una etapa —la de Egea y Dueñas en la que solo se sumaron 3 puntos— y la de Escobar —con 15— llaman la atención varias cosas: como que por ejemplo Antonio Amaro a penas contara en la primera parte del curso y ahora mismo sea el quinto jugador con más minutos de la plantilla. O que jugadores como Delorenzi, Kristian y Jorge Mora hayan pasado de ser el quinto, sexto y séptimo jugador en minutos de las dos anteriores etapas y que ahora tengan menos participación que canteranos como Denilson Villa. Cuanto menos curioso, pero en ese cambio de papeles está claro que está parte del éxito del Salamanca UDS para levantarse e ir con opciones serias de supervivencia a la segunda fase de la temporada.

En total, Lolo Escobar ha empleado 22 jugadores en su ‘era’ al frente del Salamanca UDS; y cabe señalar que Camacho es su jugador ‘número 12’, de manera literal en el reparto de minutos, pues tras los once sabidos de memoria aparece el extremo de Ronda con 269 minutos.