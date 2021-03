El hito de Javi Navas, ganar el derbi con dos camisetas

El derbi entre el Salamanca y el Unionistas ya va adquiriendo curiosos registros y es que el domingo Javi Navas se convirtió en el único futbolista que ha ganado el duelo salmantino con dos equipos diferentes en la misma temporada.

El extremo de Las Navas del Marqués (Ávila) tardó en saborear el triunfo en el derbi de los 50 metros. En las filas del Unionistas perdió los dos primeros en Tercera mientras que en Segunda B sumó tres empates (1-1) y una derrota el pasado curso por 2-0 en el Helmántico. En esta campaña Javi Navas se hizo por fin con un triunfo el pasado 13 de diciembre en el Reina Sofía cuando el Unionistas venció al Salamanca 1-0 con gol de penalti de Carlos de la Nava. Javi Navas saltó al campo en el minuto 85 y es que en esa época la confianza de Hernán Pérez en su fútbol ya estaba en horas bajas, algo que provocaría que semanas después saliera del club con destino al Salamanca.

El domingo no pasó uno de sus mejores días ya que la afición del Unionistas no le perdona su ‘traición’ y cada vez que tocaba el balón había pitos y cánticos contra él. No obstante, el resto del Helmántico respondía apoyándolo y coreando su nombre para que se sintiera en casa. En el empate de Llorente es el primero que va a por el balón para ponerlo rápido en el centro de campo en busca de la remontada y es que Javi Navas quería ganar sí o sí. Un batallita que siempre podrá contra.