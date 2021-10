El Guijuelo elimina al Moralo (1-0) y ya está en la Copa del Rey

El Guijuelo consigue su clasificación para la Copa del Rey tras eliminar al Moralo en la Copa RFEF (1-0) y pasar a las semifinales de esta competición. Un gol de Caramelo antes del descanso decantó la balanza para los chacineros, que se enfrentarán a un rival que milita en la Liga de Fútbol Profesional.

De inicio, el Moralo salió con más chispa que el Guijuelo. Los extremeños incidían por el costado izquierdo con un incisivo Juampe. Clifford y Buben empezaron a llevar peligro a la portería del Guijuelo. Los chacineros contestaban con un disparo alto de Caramelo, que poco a poco se iba activando en el choque ante su exequipo.

En el 31 llegaron las dos ocasiones más claras por cada bloque. Primero, Giráldez tiente el 1-0, pero tras el fallo a la contra el punta del Moralo Cliffor falla un mano a mano claro. Antes del descanso, llega el jugadón de Cristóbal Gil que habilita a Giráldez, que no acierta a fusilar, pero en el rechace Caramelo no perdona. No lo celebró el atacante por respeto a su exequipo.