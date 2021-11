El filial del Salamanca UDS despertó y se lo mereció (2-1)

El Salamanca UDS B logra su primera victoria de la temporada en casa frente al Palencia tras salir renovados en una segunda parte donde fueron superiores.

Los primeros minutos de encuentro estuvieron marcados por la presencia del Palencia en el área de Mike, y tanto rondar, en el minuto 16 Chopi abrió el marcador tras un centro en el que esperó en el segundo palo para rematar de cabeza (0-1). El gol le dio fuerza a los palentinos, que jugaron como quisieron. Sin embargo, a partir del minuto 30, se vio a un filial que cambió su juego y se acercaba cada vez más y más al área visitante, aunque el Palencia siguió haciendo de las suyas provocando más ocasiones, como la de Guille en el 35, donde solo tenía que empujar el balón pero que finalmente se marchó fuera. El Palencia se mereció más, pero le faltó efectividad arriba.

En la segunda parte, el conjunto de Garci volvió al terreno de juego con una actitud más positiva, mentalizados de que podían ganar. Comenzó Bermejo con un lanzamiento que terminó rozando la red por fuera. En la siguiente jugada, el árbitro pitó penalti a favor del Salamanca UDS B y Motos fue el encargado de ejecutarlo, siendo el autor del empate a uno en el minuto 54. Fue desde entonces cuando despertaron del todo los locales y confiaron en la posibilidad de quedarse con los tres puntos en casa. En el minuto 65, primero Willy tuvo la oportunidad de adelantar a los suyos, pero la pelota terminó estrellada en el portero, y después Bermejo tuvo la siguiente haciendo que se estirara Chema, guardameta visitante, para mandarla a córner. Sin embargo, no fue hasta el 76 cuando Motos disparó desde la frontal del área para poner el 2-1, logrando un doblete y un gol de los que no olvidará en un largo tiempo. El Palencia no volvió a levantar cabeza y acabó el partido jugando con diez, tras la lesión de Mario P., que no pudo ser sustituido por falta de cambios. Todavía hay esperanza con este filial.