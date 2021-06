El director deportivo del Unionistas: “Hernán Pérez va a estar la próxima temporada”

Toni García lleva un par de semanas ejerciendo como director deportivo del Unionistas pero fue este viernes cuando fue presentado de manera telemática, dejando varios mensajes claros: Hernán Pérez va a seguir como entrenador, es optimista sobre la continuidad de un bloque importante de futbolistas, y también confía en que los cedidos David Gallego y Álvaro Romero vayan a formar parte de la plantilla que debute en la Primera RFEF.

La continuidad del técnico asturiano estaba en el aire, a pesar de su vinculación por un año más, ya que el propio Hernán señaló que no seguiría si no era del gusto del nuevo director deportivo. Pero no será así: “Tiene contrato y el día a día lo estoy haciendo con él, no dejamos de hablar. Si hay algo que me caracteriza es que soy muy directo y hablo muy castellano: he venido a este proyecto por Hernán. Es una pieza básica en este club y me gustaría que estuviese. No hay dudas en cuanto a eso, estamos planificando la plantilla”.

Y a ese respecto, “con un mercado que está muy parado”, Toni García tiene buenas sensaciones en cuanto a las renovaciones: “Es un grupo muy motivado por lo que viene: una categoría nueva y muy bonita, con equipos con mucha historia. Tienen ganas de intentar repetir y alcanzar el reto que nos marquemos”. Confía en que no haya problemas para que continúen Cris Montes o Mario Gómez. Al ser interpelado sobre ellos, y también habló sobre los dos cedidos que regresan, David Gallego y Álvaro Romero. A Gallego lo conozco de haber jugado contra él y quiero verlo en pretemporada. Es jugador de Unionistas y Romero igual. Vamos a recibirle con los brazos abiertos y ha entendido que hay una nueva etapa”.

A la hora de los fichajes, reconoce que la incertidumbre respecto a la posibilidad de que se marque un salario mínimo está afectando: “No sabemos y hablar de rumores confunde mucho a la gente, a los representantes y a los jugadores. Nos está atando a todos los clubes, especialmente a los más pequeños. Está todo parado ahora mismo y la velocidad para hacer la plantilla la marcará el propio mercado. Tendremos que tener paciencia”.

El nuevo director deportivo no quiere marcarse metas en una categoría “en la que no podemos comparar nuestro poder económico con clubes como el Deportivo, el Racing o la Cultural. Sería de idiotas decirme que tenemos que meternos en el playoff de ascenso. Lo que tenemos que hacer es lo del año pasado: competir. Si lo haces, el fútbol te iguala bastante, ya lo viví el año pasado en la Copa del Rey con el Navalcarnero”.

Toni García ve su llegada al Unionistas “como un trampolín. Me apasiona este trabajo y este es un paso muy importante para relanzarme”. Por último, confía en que todo se agilice en el Reina Sofía: “El futuro del club pasa por el Reina Sofía. En eso estamos y la afición tiene que volver al campo, a la que va a ser su casa. Volver a Las Pistas... te lo puedo comprar como un parcha pero no para ser lo habitual”.