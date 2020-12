El derbi salmantino oficialmente comienza a las 12.00 horas de este domingo, pero lo ha hecho horas antes. La afición del Salamanca quedó a las 10.00 horas en la zona de la puerta de vestuarios del estadio Helmántico para darle el último empujón a los suyos y es que no podrá asistir público al encuentro en el Reina Sofía por las reformas del recinto y no por las limitaciones de la pandemia del coronavirus.

Las peñas han organizado esa quedada para lanzar un mensaje de ánimo a los suyos y para indicarles que no estarán solos hoy.

La expedición del Salamanca salió sobre las 10.15 horas con destino al Reina Sofía donde deberá estar antes de las 10.45 horas y es que el protocolo COVID del Unionistas así lo indica.

El conjunto salmantino solo contará con la representación de Vicente García, como representante institucional del Salamanca, en el Reina Sofía. Hay que recordar que con Rafa Dueñas sentado en el banquillo del Salamanca no hay ningún directivo del equipo de trabajo de Manuel Lovato en España. No hay previsto palco ni nada protocolario ya que las relaciones entre ambos clubes están rotas y además en el Reina Sofía ahora mismo no hay ninguna instalación acondicionada para tal efecto.

Aunque no haya público hoy el Unionistas ha hecho ‘taquilla’ pero solidaria. Anoche el club había vendido alrededor de 3.000 entradas a un euro y cuya recaudación irá destinada en exclusiva a la compra de juguetes para que estas Navidades ningún niño se quede sin jugar. Esta iniciativa on line ha tenido como compradores a aficionados del Unionistas preferentemente pero también seguidores del Salamanca se sumaron por el carácter solidario de la misma.

Se espera un derbi ‘light’ en las gradas vacías del Reina Sofía pero dentro del campo será otra cosa, ya que hay mucho más en juego que los tres puntos. Lo que es un derbi.

