El agua trae el ‘otro fútbol’ de Ancelotti a Salamanca

El pasado 3 de enero el entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, estallaba por las malas condiciones del césped del Príncipe Felipe de Cáceres tras su partido copero ante el Cacereño. “Esto no es fútbol. Es otro deporte”, espetaba el italiano. Pues este fin de semana el técnico blanco se hubiera llevado las manos a la cabeza por cómo estaban el Helmántico y el Municipal Luis Ramos de Guijuelo por la tromba de agua que cayó en la provincia salmantina el domingo.

En el caso del Guijuelo-Arenteiro de Segunda Federación el colegiado Javier García Rubio decidió suspender el choque debido a que “el terreno de juego quedó impracticable a causa de la lluvia torrencial”, según reflejó en el acta. El choque se detuvo con 0-0 en el minuto 69. Ahora, los clubes están a la espera de lo que diga la Federación para ver cuándo lo pueden retomar. La normativa apunta a que se tiene que disputar antes de que comience la segunda vuelta, algo que sucederá el 22 de enero. La opción más factible es que se juegue el miércoles 18 de enero.

En el Salamanca-Ávila no hubo suspensión, potestad que solo tiene el colegiado del encuentro, que en el caso del domingo era Alejandro Fernández Rodríguez. El entrenador del Ávila, Borja Rubiato, reconoció al final del choque que ni el Salamanca ni el árbitro consultaron nada con su equipo al respecto. El balón no rodaba y el césped del Helmántico no estaba para la práctica del fútbol. En ningún momento se pudo ver algo parecido a un partido de fútbol y el esférico a ras de suelo no podía moverse.

Además, una vez comenzado el encuentro y hasta avanzada la segunda mitad siguió lloviendo de forma destacada sobre el estadio Helmántico.

Menos mal que Carlo Ancelotti no se mueve en estas categorías de Segunda y Tercera Federación y es que le hubiera dado algo esta jornada en Salamanca.