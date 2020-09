Sergio Egea (Necochea, Argentina, 62 años) ya ha aterrizado en el Salamanca y su intención es poner su sello y en sus gestos y movimientos solo se ve una dirección que es mirar hacia arriba en la tabla. Destila la ilusión veraniega tan característica en el Salamanca en estos meses...

¿Cómo van los primeros días y cómo ve al equipo?

Muy feliz y muy contento. Me he encontrado un club bien organizado y llevamos mucho tiempo trabajando en la oscuridad todos. Tenemos un plantel muy interesante y ahora nos toca convertirlo en un grupo.

¿Se les ha olvidado jugar a los futbolistas?

Son muchos meses parados y casi hay que empezar de cero con la coordinación del movimiento pero hemos arrancado bien, de menos a más, y es que entendemos que tenemos que tener una adaptación fisiológica. Nos tocó un tema como el COVID19 al que no estamos acostumbrados.

Usted ha vivido el mundo del fútbol en los dos lados del Atlántico, ¿cómo puede ser esa adaptación de tantos futbolistas extranjeros?

Hemos fichado a muy buenos futbolistas de México, de Argentina, de Uruguay, de Ghana, como Ernest que va a marcar diferencias... Hemos fichado profesionales y es que no solo vale que jueguen bien con los pies ya que si de cabeza están verdes... El buen jugador se adaptará bien y es que lo tiene todo para hacerlo aquí. Tenemos que enganchar a la afición y después el balón caprichoso dirá una cosa u otra pero por trabajo no va a ser.

Dentro de los rivales del subgrupo con los seis gallegos, salmantinos y Zamora destaca el Deportivo...

Los rivales tienen que estar preocupados del Salamanca, que es un grande. Vamos a ser protagonistas. Siempre me gusta respetar a los rivales pero vamos a seguir la línea de ser protagonistas para dar una talla importante.

Jornada 4 de Liga, por poner un ejemplo. ¿Cómo es un planteamiento tipo de Sergio Egea?

Con el plantel que tenemos que ser un equipo ganador y vamos a jugar con esa mentalidad tanto de local como de visitante. No soy mucho de observar a los rivales aunque sí algunos detalles como el balón parado, si hay algún jugador desequilibrante o si el portero saca en largo o en corto, pero en lo que me centro en los planteamientos de los partidos es en potenciar lo nuestro y que el futbolista se sienta ganador. Estamos en un club que de una vez por todas tiene que dar un paso adelante y creo que este año lo vamos a dar.

El estilo de juego va a ir por las bandas y la velocidad...

Tenemos cuatro delanteros tremendos no exentos de calidad y bandas muy rápidas y tenemos que aprovechar la amplitud del juego. Los extremos que tenemos son de uno contra uno y en el área siempre habrá dos delanteros y los dos medios llegadores. La plantilla está pensada para un 4-4-2, 4-2-3-1 o 4-3-3 pero creo que el que más vamos a utilizar es el 4-4-2 y jugar con dos delanteros.

Otros entrenadores han movido el ancho del Helmántico en función de si buscaban amplitud o menos espacio...

A mi me gusta la amplitud pero con las medidas que tenemos me valen. Nunca he achicado o agrandado ningún campo. Con el plantel que tenemos con una calidad técnica muy elevada y de muy buen toque de balón queremos tener el balón. Estos días estoy viendo unos controles y unos pases de gran nivel en el entrenamiento y eso que faltan por llegar muchos jugadores. Vamos a jugar en sexta velocidad. Conmigo la velocidad no se negocia y vamos hacer un fútbol rápido.

¿Y sin balón?

Presión alta. Si quieres ser protagonista cuanto más alto robes el balón mucho mejor. No podemos replegarnos atrás y es que buscamos protagonismo. Si los jugadores me acompañan vamos a llevar la iniciativa de los encuentros.

Por líneas, dos porteros senior...

Queríamos un senior y un sub23 pero lo que buscábamos de los jóvenes veíamos que los filiales no te los cedían y los otros no tenían muchos minutos. Analizando pensamos que si a Javi Jiménez le pasa cualquier cosa no le podíamos dar un proyecto como este a un joven sin minutos. Tenemos muchos sub23 muy competitivos y por eso pudimos poner otra ficha senior en la portería.

En defensa...

En la derecha Acosta, que inició de lateral su carrera, competirá con Nacho. Después de centrales Kristian y Delorenzi, por la derecha, y Lacerda y Leo, por la izquierda. Sepúlveda me gustó y es que tiene buenas condiciones. En el lateral izquierdo Candelas y el fichaje sub23. Que compitan entre ellos.

Centro del campo con dos medios...

Amaro, Molina, llega Telles, excelente jugador mexicano, y Fer Llorente, también excelente futbolista. Y Pedrá es una sorpresa muy agradable. Tendrá ficha del filial y dinámica del primer equipo. Jugarán dos y algunas veces tres.

Bandas con mucha velocidad...

Por la derecha visualizo a Mora, Falconis y Denilson Villar, que viene de cantera Pachuca y es muy encarador, algo que cada vez se ve menos. Por la izquierda Ernest y Monárrez.

Tres delanteros fuertes y uno más móvil...

Tenemos cuatro. Madrigal, Duma, y Uxio, que si no hubiera sido por las lesiones es un portento. Y uno muy desequilibrante (Puma).