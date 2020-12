De la Nava habla claro: “Lo de la fiesta estuvo muy mal y así lo hicimos saber en el vestuario”

Carlos de la Nava es el último nombre propio del Unionistas este 2020: su estreno goleador en el derbi frente al Salamanca UDS al séptimo derbi dio el primer triunfo ante el eterno rival y, de paso, también el liderato durante todo el parón navideño. Palabras mayores.

¿Qué sensación es esa de despedir el año a lo Nadal: gol, derbi y liderato?

La verdad es que si nos dicen todo esto a principio de temporada ni yo ni nadie nos lo hubiéramos creído. Esto todo ha sido fruto de hacer un buen trabajo. El gol es circunstancial, aunque no voy a negar que el triunfo, no, era muy importante y teníamos muchas ganas de lograrlo.

¿Por todo lo que le está sucediendo al equipo es su temporada más feliz desde que dio el salto al fútbol profesional?

Puede ser... Estos años en Unionistas han sido todos años muy buenos tanto a nivel personal como profesional, he logrado cosas importantes, pero lo de ahora tiene un punto más, no es nada fácil ir donde vamos.

Ir donde van lleva a jugar por estar en Segunda División...

Sí. No lo vamos a ocultar. Si no fuéramos ahí no se nos nombraría esa categoría ni de lejos. Sabemos que tenemos que pasar malas rachas, pero tenemos que aprovechar en la que estamos ahora, continuar con los buenos resultados y sobre todo tener los pies en el suelo; el grupo es super igualado, pero nos hemos ganado el derecho a soñar. El equipo tiene muchísima hambre de hacer cosas.

Cuando uno sueña con la Segunda y con retener el liderato, ¿si no lo acaba logrando traerá aparejado la sensación de fracaso?

Yo creo que no. No pelear por ascender a Segunda para este equipo no puede ser considerado como un fracaso. Es un grupo complicado, ahora estamos a arriba, pero los rivales están muy cerca. Ser cuarto o sexto no creo que nadie pudiera decir que es un fracaso porque pelearíamos por el objetivo real. Tenemos que ir partido a partido.

Le pongo delante la posibilidad contraria, que finalmente acaben como están ahora en la tabla. Jugar por la Segunda y ya sin presión alguna.

Sabemos que el objetivo del curso estaría cumplido, por eso es tan importante lo que estamos haciendo, competir todos los partidos de la primera fase y sacarlos adelante. Sin presión en la segunda parte del año podemos llegar muy lejos. Nosotros no somos el Depor que tiene que volver a Segunda sí o sí, y eso es una ventaja. Todo se andará.

Como la tabla la habrá mirado dos y tres veces, ¿se esperaba ver tan abajo a los otros equipos de Salamanca?

Pues sinceramente no, a ninguno de los dos. Los dos son equipazos. En los partidos que hemos jugado contra ellos ha podido ganar cualquiera, porque han sido encuentros súper igualados. Los hemos sacado adelante, quizá, porque ellos se jugaban la vida y nosotros no. Quién los dé por muertos se equivoca porque en Segunda B ganas tres partidos y todo cambia... De hecho, creo que no van a acabar ahí y van a enderezar el rumbo.