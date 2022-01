Dani Mori: “Estar en playoff es muy positivo para mi misión: asentar al club en Primera RFEF”

No me había hecho una previsión de puntos a estas alturas de Liga. Sé que son muchos y estamos en una posición privilegiada para encarar la segunda vuelta. Esta posición nos viene dada porque trabajamos lo mejor posible, en cada partido, en cada acción y hasta en cada ejercicio de un entrenamiento. Esa es la base que nos ha traído aquí. A partir de ahí, nos centramos en este momento, lo hecho es pasado.

Entonces, ¿cuánto de significativo es estar en puestos de playoff a día de hoy?

Es muy positivo, porque cuanto más arriba estás, más alejas lo de abajo. El playoff, a día de hoy, refrenda el trabajo. Esta Liga es tremendamente competitiva, la mayoría tiene más posibilidades que nosotros, y lo que hacemos trabajando es igualarnos con ellos. No tenemos complejos.

Xavi decía tras caer contra el Real Madrid este mismo miércoles que se habían quitado, eso, los complejos. Ustedes contra los grandes de la categoría nunca los han tenido y ahí están los resultados.

Es verdad. Hemos sido muy competitivos y muy regulares por ellos. Podemos dominar y hacerlo bien y nos pueden dominar, pero sabemos que las contras las gestionamos muy bien. Somos complicados para el rival, se lo hemos demostrado y por eso nos respeta.

Si a diez jornadas del final siguen siendo un equipo sin complejos y se mantienen en playoff, ¿qué?

Sería hablar de hipótesis. Hablo del Majadahonda que es lo que tenemos ahí.

Ahí están, por ejemplo, los números de Ramiro: es el único, junto con Salva de la Cruz, que lo ha jugado todo. ¿Reza porque no se constipe?

Ramiro es un jugador que ya conocemos todos, era un jugador referencia aquí la campaña pasada, y al que yo ya tuve en otras etapas, y tuvo la participación que se mereció por su trabajo y fiabilidad. Tengo claro que si eso no fuera así no habría jugado todo. Y si no es así en un futuro no lo jugará.

Hablando de nombres propios: ¿qué pasó con Pereiro?

El chico no hizo la pretemporada aquí, y los otros compañeros ya tenían mi confianza y más experiencia. Todos sabíais que, al principio, jugaban Ramiro y Fer. Después entró Manu porque en el lateral derecho también hay mucha competencia y se le cierran las puertas. El eje central es una posición muy concreta y que si va bien no hay que tocar.

También llegó a la pretemporada tarde Salinas...

Pero es un jugador superlativo. Lo único que tiene que hacer es seguir trabajando porque no ha hecho nada todavía. Lo hará porque es muy humilde y está perfectamente integrado en el club, todos lo queremos mucho.

¿Trabajar es lo que tiene que hacer Fer Román para volver? Lo último que hizo en el terreno de juego es el gol en propia contra el Elche...

Son errores y convivimos con ellos. Todos en nuestra trayectoria hemos fallado, todos. Lo que ha hecho es seguir trabajando: los últimos entrenamientos están siendo sensacionales. Es cuestión de coger confianza y que cuando le llegue la oportunidad, rinda.

A su plantilla solo pueden llegar dos sub23. ¿Con eso ve que pueda mejorar para abordar la segunda parte de la temporada? ¿No le gustaría que la dirección deportiva le regalara un jugador sénior?

Toni está mirando el mercado y está pendiente de ello. Lo que se decida va a ser lo más positivo para el club: la plantilla que esté a 31 de enero estoy seguro que va a ser de total garantía para acabar la temporada. Si llegan dos sub23 de nivel y rinden, bienvenidos. Que hay hueco en una ficha sénior, la vamos a trabajar.

Hablando de mercado, pidió con insistencia la llegada de un jugador como Mandi y lo tuvo: ¿ha tratado de convencerle para que el día 28 siga siendo jugador de su equipo?

Mandi es un jugador que es buenísimo, no lo digo yo, lo dice su carrera. Estaríamos encantados de que se quedase, y ojalá que se quede. Ahora mismo yo no contemplo que salga porque no me ha comentado nada en este sentido.

Cuando hablan Toni y usted, lo hacen de lo ‘suyo’; de una renovación. ¿Se ve en el Reina Sofía el próximo curso?

Firmé por una temporada y para asentar al equipo en Primera RFEF. Y eso hago. No hemos hablado de ello, me centro en los objetivos. Es evidente que estoy contento y muy metido en sacar esto adelante; cuando eso suceda, veremos.