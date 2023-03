Cuando Scaloni pudo jugar en Salamanca

El argentino Lionel Scaloni (44 años), campeón del mundo con Argentina, fue elegido a última hora de este pasado lunes mejor entrenador del año 2022 en los premios de The Best de la FIFA, por delante del italiano del Real Madrid Carlo Ancelotti y del español del Manchester City Pep Guardiola.

Un técnico que tenía previsto —y firmado— que una de sus últimas paradas antes de dar el salto a los banquillos iba a ser el estadio Helmántico, a través del Salamanca Athletic de Pepe Hidalgo. “No es un cuento chino, su fichaje estaba hecho. Junto a otro extranjero de renombre eran la guinda al proyecto”, recuerda el que era director deportivo de aquel conjunto que no llegó nunca a ver la luz, Javier de la Cruz.

La intrahistoria de aquel fichaje frustrado (por los tribunales) en el negro verano del 2013 fue la siguiente en boca de sus protagonistas: “Cuando cerramos a Chiqui Siviero uno de los nombres potentes que se ponen sobre la mesa es el de Lionel Scaloni. Ellos se conocían de su etapa en Mallorca con Héctor Cúper en el banquillo, el ahora mejor entrenador del mundo tenía la idea de volver a España tras una etapa en Italia (había cerrado si ciclo en la Lazio y frustrada su vuela se despidió finalmente como jugador en el Atalanta) y Siviero lo quería no solo por su valor como jugador, sino por su capacidad para controlar el vestuario y después de cerrar los acuerdos deportivos, Pepe Hidalgo fue el encargado de cerrar el tema económico (120.000 euros, aproximadamente, iba a ser su salario), porque las pretensiones del jugador se salían del bloque que ya teníamos firmado (con jugadores como un joven Carlos de la Nava, Aarón Bueno o Diamaka, estos dos últimos tenían un sueldo base de 4.400 y 4.000 euros/mes)”, recuerda De la Cruz, que señala que Salamanca se perdió no solo a un The Best en los banquillos, sino también a una persona “muy cercana, humilde y a un muy buen tío”.