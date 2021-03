Chuchi: “Hemos mejorado y veo al equipo en lo que quiero”

Chuchi Jorqués, técnico del Club Deportivo Guijuelo, terminó este jueves el entrenamiento de sus jugadores con notable satisfacción por lo que había visto, según el mismo reconoció. “Me gustar ver el vaso medio lleno y cuando he terminado el entrenamiento se me ha visto la cara de felicidad de cómo han entrenado. Creo que cada día estamos más cerca. Hemos mejorado muchos aspectos y veo al equipo más en lo que yo quiero. Creo que el equipo es otro completamente y estoy convencido de que no muy tarde va a llegar esa victoria que nos haga revivir un poco y n os haga tener esa ilusión para la segunda fase”.

El técnico reconoció las dificultades, pero no se quiso dar por vencido. Mostró su voluntad de seguir luchando incluso cuando los números no den para resolver la situación que sufre el club: “se puede conseguir aún sabiendo que está difícil pero, por lo menos, que luchemos hasta que lo dictaminen las matemáticas y hasta que nos digan que ya no hay opciones pero no podemos bajar los brazos antes. Debemos ser competitivos, conscientes de la situación en que estamos para que eso pase lo más tarde posible. Ya no sólo por los jugadores, por el club, la afición, la liga... Merecemos luchar hasta el final y los jugadores se merecen ya una victoria”.

“El nivel de esta semana ha sido espectacular”, reiteró Jorqués, que afirmó salir “feliz” del entrenamiento porque el nivel de exigencia, compromiso, actitud y fútbol ha sido espectacular. “Otra cosa es que luego el domingo seamos capaces de transferirlo allí. Nuestro examen es el domingo porque si no lo sacamos el domingo nos estamos equivocando en algo pero las sensaciones son inmejorables”, añadió. Cuenta para ello con el regreso de un gran número de jugadores y, entre ellos, con la presencia de Lolo. En definitiva, cree que el encuentro del domingo “es un partido ideal para poder recortar y poder limpiar la mente con una victoria”.