Casañ, en una rueda de prensa en la calle: “No entiendo de ultimátums”

La rueda de prensa de este viernes de Raúl Casañ, entrenador del Unionistas, ha tenido que ser en plena calle después de, al parecer, una falta de comunicación entre el club y la sede de uno de sus patrocinadores, donde iba a tener lugar. En ella, el técnico valenciano reconoce la importancia del partido, pero no cree que haya que considerarlo como definitivo: “Vivo al día y no entiendo de ultimátums. Es el partido más importante porque es el siguiente, pero no es una final, porque una final es cuando ya no hay más encuentros después. Esperamos refrendar con goles y puntos las buenas sensaciones”.

En cuanto al estado de los lesionados, parece que De Miguel, Ramiro y Chapela podrán estar en la convocatoria, aunque habrá que ver si pueden jugar algún minuto.