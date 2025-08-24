Cara para Unionistas B y cruz para el Guijuelo y el Santa Marta en sus compromisos amistosos Los tres conjuntos de Tercera Federación continuaron con su puesta a punto antes de comenzar la competición doméstica de forma oficial el próximo 7 de septiembre

Jaime García Salamanca Domingo, 24 de agosto 2025, 10:08

El Club Deportivo Guijuelo, la Unión Deportiva Santa Marta y Unionistas de Salamanca B cumplieron una nueva jornada de amistosos, aunque los resultados no acabaron siendo los deseados para dos de ellos, ya que chacineros y tormesinos perdieron en sus respectivos compromisos. Por su parte, Unionistas B firmó una señora goleada en casa frente al Turégano.

Gabri de Aller y Unionistas B regalaron una lluvia de goles sobre el anexo al Reina Sofía en un nuevo choque de preparación, en esta ocasión, frente al Turégano. Los blanquinegros fueron superiores a sus rivales en ambos capítulos del partido para acabar endosando un 4-0 al conjunto visitante. Cañedo, Rafa, Astu y Josito firmaron los goles de Unionistas B.

Mientras, el Guijuelo visitó La Eragudina para disputar el Trofeo Fiestas de Santa Marta contra el Atlético Astorga. Con alguno todavía buscando asiento llegó el primer de la tarde, a cargo del conjunto local gracias a Adrián. La respuesta chacinera no se hizo esperar, pero el gol no llegó hasta cumplidos los últimos diez minutos del primer tiempo. Rober perforó la red del Atlético Astorga para el enviar el choque al descanso con empate. La segunda parte comenzó con una diana local, y ello puso todo cuesta arriba para los de Dani Romo. En el tramo final, el Guijuelo encajó el tercero para finalizar con un 3-1.

Por último, el Santa Marta y el Atlético Tordesillas ofrecieron un gran duelo entre dos conjuntos que se verán las caras próximamente, y de manera oficial, en la competición doméstica. Después de un primer tiempo sin goles y gran igualdad sobre el verde del Alfonso San Casto, el Atlético Tordesillas abrió el marcador desde los once metros con cuatro minutos cumplidos del segundo tiempo. El Santa Marta no encontró respuesta y acabó cayendo por la mínima(0-1) en casa.