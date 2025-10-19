Cara para el Albense, cruz para el FS Salamanca en la Segunda División B

La Gaceta Salamanca Domingo, 19 de octubre 2025, 10:17 Comenta Compartir

Los dos conjuntos salmantinos de la Segunda B de fútbol sala tenían partidos muy complicados, que acabaron con diferente resultado. El FS Salamanca dejó ser uno de los equipos invictos tras perder frente al líder, y el Albense enlazó su tercera victoria consecutiva después de doblegar al Lugo Sala.

El Piensos Durán Albense celebró a lo grande las fiestas de la localidad imponiéndose 4-0 al Lugo Sala, con Jorge Blázquez (2), Álvaro Morales y Daniel Ratero como goleadores. Con este resultado, los de Alba de Tormes enlazan su cuarto partido sin conocer la derrota, tercera victoria consecutiva. El equipo dirigido por Javi Hernández cuenta con 10 puntos y ocupa la sexta plaza. La próxima semana (sábado 25 de octubre), el Albense visitará al Leis Pontevedra desde las 17 horas.

El FS Salamanca visitaba al líder, el Leis Pontevedra, y cayó por 4-2. Los salmantinos se pusieron por delante por 0-2 con los tantos de Diego Heras y José Luis Ballano. Sin embargo, en los últimos minutos remontaron los gallegos. Tras sufrir la primera derrota de la temporada, los de Chema Sánchez se encuentran en la quinta posición con 11 puntos. En el próximo capítulo de Liga, el FS Salamanca regresa al pabellón de La Alamedilla para medirse con el Deportivo Laviana el próximo sábado 25 de octubre a partir de las 19:15 horas.