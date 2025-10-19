Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
FÚTBOL SALA

Cara para el Albense, cruz para el FS Salamanca en la Segunda División B

Los de Javi Hernández derrotaron en el pabellón municipal de Alba de Tormes al Lugo Sala (4-0), y el equipo dirigido por Chema Sánchez cayó derrotado frente al Leis Pontevedra (4-2)

La Gaceta

Salamanca

Domingo, 19 de octubre 2025, 10:17

Comenta

Los dos conjuntos salmantinos de la Segunda B de fútbol sala tenían partidos muy complicados, que acabaron con diferente resultado. El FS Salamanca dejó ser uno de los equipos invictos tras perder frente al líder, y el Albense enlazó su tercera victoria consecutiva después de doblegar al Lugo Sala.

El Piensos Durán Albense celebró a lo grande las fiestas de la localidad imponiéndose 4-0 al Lugo Sala, con Jorge Blázquez (2), Álvaro Morales y Daniel Ratero como goleadores. Con este resultado, los de Alba de Tormes enlazan su cuarto partido sin conocer la derrota, tercera victoria consecutiva. El equipo dirigido por Javi Hernández cuenta con 10 puntos y ocupa la sexta plaza. La próxima semana (sábado 25 de octubre), el Albense visitará al Leis Pontevedra desde las 17 horas.

El FS Salamanca visitaba al líder, el Leis Pontevedra, y cayó por 4-2. Los salmantinos se pusieron por delante por 0-2 con los tantos de Diego Heras y José Luis Ballano. Sin embargo, en los últimos minutos remontaron los gallegos. Tras sufrir la primera derrota de la temporada, los de Chema Sánchez se encuentran en la quinta posición con 11 puntos. En el próximo capítulo de Liga, el FS Salamanca regresa al pabellón de La Alamedilla para medirse con el Deportivo Laviana el próximo sábado 25 de octubre a partir de las 19:15 horas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Accidente con varios atrapados en Berrocal de Huebra tras un vuelco en la SA-210
  2. 2 El sorteo de la Lotería Nacional de este sábado deja parte de un primer premio en Salamanca capital
  3. 3 Más de 200 plazas de aparcamiento gratuito en un nuevo parking en la capital
  4. 4 Localizan a una mujer de 87 años desaparecida en Santa Marta de Tormes
  5. 5 Una tarde histórica y los últimos festejos del año, en directo por televisión
  6. 6 Furor por Turizo: «Llevo desde las 6 de la mañana»
  7. 7 Herido un octogenario tras ser atropellado en la carretera de Ledesma
  8. 8 Nueva subida de precio en las carnicerías del Mercado: «La gente lo compra porque es un producto básico, pero...»
  9. 9 Segunda vida para las piezas retiradas en las escaleras de la Gran Vía
  10. 10 Unionistas no entiende de favoritos y asalta el estadio Heliodoro Rodríguez López con un señor partido (0-2)

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Cara para el Albense, cruz para el FS Salamanca en la Segunda División B

Cara para el Albense, cruz para el FS Salamanca en la Segunda División B