'Atasco' de buses salmantinos en la madrileña M-40 Ocho clubes locales y más de dos centenares de aficionados se dan cita este martes en el Metropolitano para presenciar la final de la Liga de Naciones femenina entre España y Alemania

Integrantes del Cabrerizos CF a las puertas del Metropolitano, en la previa de la final de la Liga de Naciones.

La Gaceta Salamanca Martes, 2 de diciembre 2025, 18:24

El histórico partido entre España y Alemania por el título de la Liga de Naciones femenina, que este martes se disputa en el Metropolitano, ha provocado un 'atasco' de autobuses procedentes de Salamanca en la M-40.

La gran cantidad de clubes y aficionados locales (se cuentan por centenares) desplazados hasta la capital de España ha provocado un hecho curioso y es que los buses, que han salido a horas similares desde Salamanca y Ciudad Rodrigo, se hayan encontrado en pleno trayecto provocando saludos entre vehículos.

Más allá de aficionados particulares, ocho clubes locales estarán representados de manera oficial en este encuentro –a saber: Sporting Carbajosa, Atlético Femenino Ciudad de Salamanca, Cabrerizos, Ribert, Unionistas, Ciudad Rodrigo, Latino Kukuli y Navega- en el que es seguro se batirá el récord de espectadores para un choque de la selección femenina en España, ya que más de 70.000 espectadores tienen entrada.