Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Integrantes del Cabrerizos CF a las puertas del Metropolitano, en la previa de la final de la Liga de Naciones.

'Atasco' de buses salmantinos en la madrileña M-40

Ocho clubes locales y más de dos centenares de aficionados se dan cita este martes en el Metropolitano para presenciar la final de la Liga de Naciones femenina entre España y Alemania

La Gaceta

Salamanca

Martes, 2 de diciembre 2025, 18:24

Comenta

El histórico partido entre España y Alemania por el título de la Liga de Naciones femenina, que este martes se disputa en el Metropolitano, ha provocado un 'atasco' de autobuses procedentes de Salamanca en la M-40.

La gran cantidad de clubes y aficionados locales (se cuentan por centenares) desplazados hasta la capital de España ha provocado un hecho curioso y es que los buses, que han salido a horas similares desde Salamanca y Ciudad Rodrigo, se hayan encontrado en pleno trayecto provocando saludos entre vehículos.

Más allá de aficionados particulares, ocho clubes locales estarán representados de manera oficial en este encuentro –a saber: Sporting Carbajosa, Atlético Femenino Ciudad de Salamanca, Cabrerizos, Ribert, Unionistas, Ciudad Rodrigo, Latino Kukuli y Navega- en el que es seguro se batirá el récord de espectadores para un choque de la selección femenina en España, ya que más de 70.000 espectadores tienen entrada.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un violento delincuente sale de prisión con pulsera GPS y vuelve a los 15 días por violar a una mujer en Salamanca
  2. 2 Detenidos tres hombres por agredir con una barra de hierro y un bate de béisbol a un conocido para robarle el móvil
  3. 3 El pueblo de Castilla y León protagonista de la escapada de Colate y Fonsi Nieto: «Visita muy molona»
  4. 4 Un centenar de municipios salmantinos contrarrestan la sangría demográfica de dos de cada tres pueblos
  5. 5

    La vida y la muerte en el mismo vientre
  6. 6 Hacienda retrasa un año la entrada en vigor del sistema de facturación Verifactu
  7. 7 A juicio por irrumpir ebrio en un hotel de Peñaranda pensando que era el suyo y dejar múltiples daños
  8. 8 Una tradición de cuatro generaciones en peligro: «Mi madre venía aquí ya durante la Guerra Civil»
  9. 9 Dos municipios de Salamanca en aviso amarillo por nevadas este martes
  10. 10

    Salamanca, en vilo por la peste porcina africana: pérdidas y alerta en las granjas

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca 'Atasco' de buses salmantinos en la madrileña M-40

&#039;Atasco&#039; de buses salmantinos en la madrileña M-40