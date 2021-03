Así ve Hernán Pérez, entrenador del Unionistas la lucha por el playoff

El entrenador del Unionistas, Hernán Pérez, compareció por última vez en la previa de un encuentro de la primera fase y a pesar de lo muchísimo que se juegan mañana, repitió el mensaje de otros días: “Es el partido más importante que tenemos, pero porque es el siguiente. Si somos capaces de ganar o puntuar lograremos un ascenso de categoría y nos meteremos en la lucha por el playoff a segunda. Tenemos muchas ganas y todo el mundo está muy motivado. Si el fútbol es justo estaremos clasificados”.

El técnico asturiano cree que no deben pensar en una posible derrota y no clasificarse: “No se va a ir nada al traste en 90 minutos. En el peor de los casos tendríamos 29 puntos, que nos pueden valer para clasificarnos, y si no los tendremos para la segunda fase. Hay que verlo como una oportunidad. Si salimos a empatar puede irnos bien, pero al final dependeríamos de un grandísimo rival y correríamos mucho riesgo. Tenemos que tratar de ganar, intentar ponernos por delante y que ellos tengan que exponer. Evidentemente si vamos empate en el minuto 90 y tenemos un córner nuestro portero no va a subir a rematar. No podemos pensar que el empate nos vale porque podría llevarnos a equivocarnos”.

Hernán reconoce que van a saber lo que esté pasando en otros campos: “Personalmente yo estaré centrado en el juego, pero será inevitable que alguien del cuerpo técnico o si no la grada haga que nos enteremos. Si en otro campo hay un gol que nos venga bien se va a festejar y lo sabremos. Pero si vamos ganando nos importante un bledo lo que pase en otros sitios, y si no también porque se nos complicarían las cosas y demasiado tendríamos con lo nuestro. Si nos enteramos de algo espero que sea positivo”. En el Unionistas no están pensando solamente en la clasificación, sino que confían en poder terminar en la primera plaza: “Llevamos quince días trabajando para ganar el partido y clasificarnos. En eso estamos pensando y que el Zamora no le gane al Deportivo y seamos primeros”.

El equipo salmantino podrá contar con el apoyo de 85 socios y el técnico cree que lo van a notar: “Nos ayudarán seguro. El otro día alguien decía que la liga era injusta porque de nueve partidos en casa solo habían tenido público en seis. El de mañana va a ser el único en el que nosotros tengamos, aunque sean 85 de una masa social de 2.500. Van a venir volcados y nos van a empujar muchísimo y creo que van a ser determinantes. Ojalá sean los privilegiados de poder ver al equipo ascendiendo de categoría”.