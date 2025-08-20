Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Imagen del duelo entre el Guijuelo y la UP Plasencia. TEL

Los amistosos de 3ª Federación: vence el Guijuelo y caen Unionistas B y Santa Marta

Los tres equipos salmantinos de la categoría continuaron con su preparación

Alex G. Santana

Alex G. Santana

Salamanca

Miércoles, 20 de agosto 2025, 22:03

Los tres equipos salmantinos de Tercera Federación afrontaron partidos amistosos este miércoles. El Guijuelo fue el único que consiguió la victoria, mientras que Unionistas B y el Santa Marta cayeron derrotados.

El equipo de Dani Romo recibió en el Municipal Luis Ramos a la UP Plasencia y se impuso por 3-1. Después de encajar el gol extremeño en el minuto 31, el Guijuelo fue superior en la segunda parte y le dio la vuelta al marcador. En el minuto 54 Róber puso las tablas tras cabecear un centro de Juan Carlos y quince minutos después fue Hugo el que marcó tras el pase de Alberto Martín. Róber cerró su doblete y el triunfo en el 71.

Unionistas B se enfrentaba al Palencia CF, uno de los firmes candidatos a luchar por el ascenso y no tuvo opciones, cayendo derrotado 0-3, y recibiendo el primer tanto nada más comenzar el encuentro.

También perdió el Santa Marta en el San Casto, en este caso por 1-2 contra el Zamora B. Los visitantes se pusieron rápidamente con una clara ventaja (a los 16 minutos ya habían marcado sus dos goles) y el tanto de Gabi a media hora para el final solamente sirvió para recortar diferencias.

