Álex García no quiere regalar el alirón a Unionistas: «Nadie nos va a quitar la ilusión» El nuevo 'killer' del Guijuelo es el único jugador de la fase regional de la Copa Federación que ha visto puerta en las dos jornadas, y ahora apunta a los Oriol Riera

El ariete del Guijuelo Álex García, en el duelo de Copa RFEF en Las Pistas.

Jaime García Salamanca Sábado, 16 de agosto 2025, 12:05

Álex García se convirtió en el octavo fichaje del Club Deportivo Guijuelo en el mercado estival, y sólo unas semanas después, «podemos decir que he caído con buen pie en el club». Y no es para menos. Ante el Salamanca UDS rescató un punto en el minuto 97, y el pasado fin de semana otorgó el triunfo a los chacineros con un señor gol ante la Unión Deportiva Santa Marta. En su camino aparece Unionistas, y el ariete quiere «seguir de dulce».

A partir de las 20 horas reciben la visita de Unionistas, en juego el liderato del grupo en la Copa RFEF.

—Son dos categorías superiores a nosotros, pero nadie nos va a quitar la ilusión. Sabemos que tenemos un gran equipo, están llegando compañeros nuevos y van a aportar mucho a los que ya estábamos y, como te digo, con mucha ilusión y ganas de que llegue el partido ya.

Su compañero Alberto Martín también habló de dicha ilusión por medirse «a un rival de entidad».

—Sí. Como dice el míster, miedo por desgracia solo la muerte, es verdad que hay que tener mucho respeto, pero miedo ninguno porque tenemos nuestras armas.

Sobre dichas 'armas', y con su experiencia, ¿cómo se le hace daño?

—Te podría decir muchas razones y que no salga ninguna. Sabemos cómo es el fútbol, puedes jugar contra un equipo de tu propia categoría o más baja, y perder. Luego llegar contra Unionistas, que en teoría te tiene que ganar, y ganar tú. Nosotros tenemos que dedicarnos a hacer lo nuestro, a lo que nos pide Dani, y a conseguir ojalá que sea el pase a la final.

La competición, de momento, no se le da mal. Dos partidos y dos goles, además, dianas vitales.

—Como se suele decir he caído con buen pie en el club. Se nota que en cuanto un jugador está feliz y está a gusto pues las cosas salen solas. Ojalá este sábado se dé y pueda repetir gracias a Dios con otro gol. Aunque, no solo el gol es lo importante, también ayudar en la zona de defensiva y a todos los compañeros.

Uno de los aspectos que condenó al Guijuelo el curso pasa fue el poco acierto de cara a gol. Parece que usted zanjará dicho problema.

—Todos sabemos el rol que podemos tener en el equipo y llevo toda la vida haciendo este deporte. La presión del gol no es algo que me pueda venir grande y estoy encantado de portar el '9' en el Guijuelo.

Por último, el municipal volverá a mostrar una gran imagen y será el estreno del equipo en casa.

—El objetivo es conseguir el pase y para pasar hay que ganar, así que hay que conseguir los tres puntos y regalar una alegría a la afición. Me gusta estar arropado, como cualquier jugador, y el apoyo de la gente lo estoy notando. Espero que este sábado lo note ya al máximo con el gran partido que tenemos en casa.