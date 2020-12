“Además de jugadores somos personas...”. Esto piensan los futbolistas del Salamanca

La crisis del Salamanca se está cobrando víctimas y es que varios jugadores están señalados por la grada como el uruguayo Jonathan Lacerda y el mexicano Jorge Mora. Reconocen que no les están saliendo las cosas en el campo y que comprenden la crispación de la afición pero matizan en que además de ser jugadores son personas. “Como futbolistas estamos expuestos a estas situaciones pero más allá de ser jugadores somos hijos, padres, hermanos y papás. No poder ganar no solo afecta al jugador sino a su familia”, explica el uruguayo Jonathan Lacerda, quien admite que ya ha estado otras veces en una situación tan complicada en lo deportivo. “Llevo 15 años en el fútbol y ya he vivido esto y lo acabamos solucionando. Vamos a seguir trabajando muy duro para dar la vuelta a la situación”, insiste Lacerda.

El central del Salamanca reconoce que también es hincha y que cuando su equipo pierde, por ejemplo Uruguay, también se enoja. “Cuando el equipo pierde el aficionado se enfada. Así somos todos, yo el primero”, describe el uruguayo mientras que añade que “hay que saber entenderlo y neutralizarlo para convertir los insultos en energía positiva”.

Uno que no entendió cómo afrontar las críticas fue Monárrez, despedido por el club por enfrentarse a los aficionados. “No voy a contestar a nada de Monárrez por respeto a él y al club pero podría hablar dos o tres horas de ello”, sentencia Lacerda.

Otro de los señalados por la grada es Jorge Mora. “Es muy frustrante pero estamos convencidos de que no somos lo que se ve en el campo ahora y vamos a salir adelante ya que no siempre nos va a ir todo mal”, indica el centrocampista mexicano, que comprende las críticas de la afición y les promete que va a seguir trabajando duro para mejorar. “Todos sabemos que estamos en deuda con ellos y lucharemos por cambiar todo pero que sepan que no hemos venido aquí a pasearnos. Yo no dejo a mi familia en México y me vengo a Salamanca para no hacer nada. Yo vine para ayudar al club a crecer”, reflexiona Mora.

El centrocampista mexicano se moja con el caso Monárrez. “Es complicado pero él no estuvo bien y lo reconoció. Uno debe saber controlar sus emociones”, agrega Mora que pide a la afición que no deje de apoyarlos. “Esto no lo soluciona uno solo sino entre todos”, apostilla.