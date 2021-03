90 minutos no aptos para cardiacos el domingo

Se viene una jornada de infarto el domingo a partir de las 12.00 horas en el subgrupo 1 A de Segunda División B. Cuatro encuentros, en Coruña, Santiago, Vigo y Salamanca, en los que estarán estrechamente interconectados ya que los resultados de unos hunden a unos y elevan a otros. Con sus carambolas y sus nervios. El aficionado si puede ir al campo debe ir con el móvil con 100% de batería y además de disfrutar del choque en vivo seguir en lagacetadesalamanca.es qué sucede en los otros campos en una jornada de vértigo.

El Unionistas comenzará el partido ante el Racing de Ferrol clasificado entre los tres primeros que van a la Primera RFEF ya que con el empate les vale. Si pasan los minutos y el cuadro ferrolano no marca no les hace falta mirar el móvil para que ver qué están haciendo el Deportivo ante el Zamora y el Celta B en su visita al Coruxo. Si al Racing de Ferrol le da por adelantarse automáticamente el aficionado del Unionistas tiene que ponerse en modo que no gane ni el filial celeste y el cuadro deportivista.

Ese escenario es complicado ya que el Deportivo recibe a un Zamora que ya está clasificado y que llega con bajas a Riazor. El cuadro zamorano no deja de ser el líder del subgrupo pero sus batallas más importantes serán ya en la siguiente fase. Los deportivistas llegan con la moral alta tras verse con opciones de estar entre los tres primeros después de la decepcionante temporada que han cuajado. El Celta B visita a un Coruxo que se juega sumar puntos para la siguiente fase pero el filial celeste ha demostrado un gran nivel, especialmente fuera de casa.

Si el smartphone dice que el Depor y el Celta B están perdiendo en sus compromisos y por ejemplo quedan 10 minutos el Unionistas y el Racing de Ferrol podrían mirarse y firmar un pacto de no agresión ya que con la ‘X’ les vale para clasificarse. El Unionistas se iría a los 30 puntos y con 27 quedarían Racing de Ferrol, Celta B y Deportivo (en ese triple empate los ferrolanos son los que se clasifican por tener más puntos en los choques directos). Esto no es muy recomendable para el Racing de Ferrol ya que en ese tratado de paz con el Unionistas se puede colar un gol del Depor o del Celta B y los ferrolanos se quedan fuera y los salmantinos siguen pasando.

La fórmula de éxito es ir a ganar, rezar y esperar.