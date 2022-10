Florentino Pérez confiesa que el Real Madrid negoció con Neymar, pero que él “quería ir al Barça”

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, ha confesado este martes en la declaración como testigo en el juicio por el ‘caso Neymar’ en Barcelona que el club blanco negoció con el jugador para ficharlo, pero que el delantero “quería ir al Barça”.

Florentino Pérez ha declarado por videoconferencia en la segunda sesión del juicio que empezó este lunes en la Audiencia de Barcelona, en el que Neymar y los expresidentes del FC Barcelona Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu se enfrentan a cinco años de cárcel por presunta corrupción y estafa en el traspaso del jugador al Barça desde el Santos FC en 2013.

Ha concretado que en 2011 le ofrecieron 45 millones por el total del fichaje y que en 2013 el club subió la oferta, fijando en 36 millones solo la parte relativa a los derechos federativos.

“Los jugadores van donde ellos quieren y en ese caso yo creo que Neymar quería ir al Barça”, ha contestado al preguntársele por qué el jugador no fue al Real Madrid a pesar de esta oferta.

En cambio, ha dicho no recordar ninguna reunión con representantes del grupo DIS, propietario del 40% de los derechos federativos de Neymar y que está personado como acusación particular en la causa porque se ve perjudicada al no haber percibido la cantidad que le correspondía del traspaso.