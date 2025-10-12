La falta de acierto en las dos áreas condena al BM Salamanca en Cantabria (34-31)

Jaime García Salamanca Domingo, 12 de octubre 2025, 15:09 Comenta Compartir

Después de estrenar el casillero de victorias en casa, el BM Salamanca regresó a la competición doméstica poniendo rumbo hasta Cantabria para verse las caras con el Astillero. Los de Martín Rechimón, con las importantes bajas de Carlos Fernández y Alan Schneider, buscaron extender la racha ante un rival que enlazaba dos últimos partidos sin conocer la derrota.

El Astillero fue el primero en abrir el luminoso, por su parte, los charros no encontraron el acierto al principio y necesitaron hasta tres ofensivas para firmar el primer tanto. Pese a que el comienzo no fue el esperado para los salmantinos, el marcador se fue igualando con el paso de los minutos gracias al gran papel en defensa del BM Salamanca. Cumplidos los primeros 10 minutos, el Astillero logró la mayor renta poniendo el 6-3 en el marcador. Sin embargo, ese dominio cambió llegados al minuto 15 de juego. Los charros comenzaron a recortar distancia a la par que tuvieron el acierto defensivo, y ello se tradujo en el que las tornas se volvieron a igualar (11-11). Además, los de Rechimón se colocaron por primera en el partido por delante (11-12).

Pero, en los últimos dos minutos del primer acto, el Astillero metió una marcha más para irse al descanso por delante (18-16). La segunda parte comenzó con un dubitativo BM Salamanca, y con el paso de los minutos lo acabó pagando ante un rival que amplió su ventaja en 4 goles (27-23). El BM Salamanca no había dicho su última palabra y llevó el partido, a 2 minutos para el final, con 32-30. En sus manos estuvo ponerse a un tanto, pero los charros erraron su ofensiva a un minuto para el final. El Astillero no perdonó en las dos áreas y dejó la victoria en casa (34-31).

La próxima cita del BM Salamanca será en el pabellón Río Tormes, donde los charros se tendrán que volver a hacer fuertes en casa para recibir al Deportivo Safa, que llega tras poner fin a una racha de dos derrotas, el próximo sábado 18 de octubre desde las 19:30 horas.