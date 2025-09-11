Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Javier Matías, durante una de las pruebas. SALMÁNTICA TRIATLÓN CLUB

Fallece Mati, querido miembro del club Salmantica Triatlón: «Hasta siempre, amigo»

El triatlón salmantino llora la pérdida de un compañero ejemplar, recordado por su entrega, compañerismo y calidad humana

La Gaceta

Salamanca

Jueves, 11 de septiembre 2025, 19:48

El club Salmantica Triatlón ha comunicado con gran pesar el fallecimiento de uno de sus miembros más queridos, Mati, a través de una emotiva publicación en redes sociales.

«Sin ninguna duda, es la publicación más difícil que hemos tenido que hacer nunca», comienza el mensaje que el club ha emitido en la tarde de este jueves, que recuerda a Mati como la «definición perfecta de equipo», ya que siempre fue una persona en la que todos confiaban plenamente. En la publicación que el club ha subido a Instagram, el Salmantica Triatlón destaca su carácter alegre, tranquilo, apasionado y siempre dispuesto a compartir con los demás, cualidades que lo convirtieron en una figura entrañable tanto dentro como fuera del equipo.

El mensaje finaliza con un sentido «HASTA SIEMPRE AMIGO!!!!» y extiende el pésame del equipo a las hijas, familia y allegados. Eldeportista residía en Béjar y se ha sumado al dolor de su familia y amigos la Cofradía de la Santa Vera Cruz y la Hermandad de Jesús Nazareno, ambas de la localidad.

La comunidad deportiva de Salamanca se ha volcado con mensajes de apoyo y reconocimiento en redes sociales, recordando a Mati no solo como un gran deportista, sino como una gran persona.

