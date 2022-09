Eustaquio Andrés, presidente y fundador del Grupo Andrés: “Grupo Andrés está volcado con el deporte y seguiremos aumentando las ayudas”

Llega el II Torneo de Golf Grupo Andrés, que se disputará desde el viernes 23 de septiembre al domingo 25 en La Valmuza, y lo hace con el cartel de no hay billetes. Ya se ha cubierto el tope máximo de inscripciones que estaba en 300 jugadores, poniendo de manifiesto el atractivo de este torneo y las ganas por participar en él. Eustaquio Andrés, presidente y fundador del Grupo Andrés, habla de los atractivos de esta segunda edición destacando el estado del campo, el elenco de premios y el cocktail y entrega de trofeos. No obstante, para el fundador del Grupo Andrés es clave la apuesta por el deporte desde el grupo empresarial que preside con el fin de potenciar y ayudar en especial a la iniciación en la actividad física.

–El próximo fin de semana llega el II Torneo de Golf Grupo Andrés...

–Lo afrontamos con muchas ganas e ilusión. El año pasado, que fue la primera edición, llegamos un poco justos para que el campo estuviera a tiempo, pero este año hemos tenido más tiempo para prepararlo todo y el campo está espectacular y estoy muy contento en este aspecto.

–En pocas horas ya estaban todas las inscripciones cubiertas...

–Sí, se trata de un campeonato de referencia. La gente sabe que hay buenos premios al jugador de golf y el campo está muy bien y por eso la verdad es que no ha sido muy difícil para nosotros cubrir todas las inscripciones. En las primeras 24 horas ya teníamos 250 inscritos y hemos tenido que poner el tope en 300 jugadores. Por motivos de organización no podemos tener más gente compitiendo.

–¿Se ha reforzado la práctica del golf tras la pandemia?

–Sí, se ha notado que vienen a jugar de fuera. La gente tiene muchas ganas de moverse a jugar al golf a otros sitios. La gente ha estado reprimida por la pandemia, pero ahora estamos todos a tope. En este campeonato hacemos un esfuerzo grande para ofrecer además del campeonato un cocktail y una entrega de premios, algo que se dejó de hacer por la pandemia y que en muchos sitios no se ha vuelto poner en práctica. Ahora, en muchos torneos hay un avituallamiento básico, pero no lo que se ofrece en este torneo como es poder comer bien a mitad del recorrido, un cocktail variado después y una entrega de premios. Esto cuesta encontrarlo en otros sitios.

–Hablando de gente que llega de fuera para jugar, ¿puede Salamanca ofrecer un turismo de golf?

–Sí, la gente mezcla turismo de fin de semana y golf. Estamos muy cerca de Madrid, donde está muy difícil jugar al no haber muchos campos. Te dan un día para jugar, pero lo has tenido que pedir con una o varias semanas de antelación. En cambio, puedes pasar el fin de semana en Salamanca, que es una ciudad monumental donde se come bien, y el sábado por la mañana juegas al golf sin ningún problema. Además, le va a salir más económico que en Madrid.

–La apuesta por el deporte del Grupo Andrés es clara...

–El grupo tiene empresas diversas y está funcionando bien. No todas las empresas van igual de bien como quisieras, pero general marcha bastante bien. Entonces, necesitamos con esa responsabilidad corporativa colaborar con nuestro entorno para devolver un poco todo lo que nos están dando y vemos que el camino por el que podemos ayudar es por el deporte, la iniciación al deporte, las ONGs o asociaciones de personas enfermas. Estamos volcados y de hecho damos ya unas cantidades importantes, pero esperamos que en los próximos años podamos aumentar esa cuantía de las ayudas para que vayan subiendo. En especial, nos centramos mucho en el deporte base y amateur. Nos encanta cuando un equipo de fútbol de niños nos contacta para pedirnos unas camisetas y somos los primeros en dárselas.

–Otro de los objetivos que persiguen es rejuvenecer la edad media de los jugadores...

–Sí, para nosotros la academia es fundamental y es que representa el semillero para el futuro. Ahora mismo la edad media es alta. Muchísima gente después de haber trabajado en diferentes sectores se centra en el golf a los 60. El porcentaje de gente que jugamos en el día a día es de edades avanzadas. Hay que rejuvenecer reponiendo con nuevos jugadores, de ahí que la escuela para nosotros sea tan importante.

–La academia cada vez va a más...

–Hemos introducido clases de inglés para dar un plus a la formación. Va a estar enfocado al glosario de términos del golf y es que en un futuro los que más destaquen y quieran seguir en el sector de este deporte lo normal es ir a Estados Unidos u otros países. La academia de niños está funcionando muy bien con cerca de 40 alumnos, que los dividimos en iniciación y competición. Después estamos con la escuela general de adultos y una sección femenina, que está teniendo mucho éxito.

–Una de las últimas novedades del campo es la tecnología Toptracer para entrenar y jugar...

–Es una tecnología en la que se registran todos los datos del vuelo de la bola. La propia aplicación aporta datos estadísticos para un entrenamiento de elite o para iniciación. Nosotros además lo hemos enfocado también como ocio. Es otra opción para atraer a gente joven como si fuera ir a jugar a una bolera con amigos. Vienes, juegas y después cenas. Es otra alternativa de ocio. Queremos con esta línea atraer a gente joven, para que se enganche y empiece a jugar. El golf necesita gente joven para coger el relevo.