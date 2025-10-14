La España de De la Fuente iguala a Selección Nacional campeona del mundo

E.P. Martes, 14 de octubre 2025, 23:15 Comenta Compartir

España 4 - 0 Bulgaria

La selección española de fútbol elevó con su triunfo por 3-0 en el partido de clasificación al Mundial 2026 ante Bulgaria en el Estadio José Zorrilla de Valladolid hasta 29 los partidos oficiales en los que se mantiene invicta, igualando su mejor registro histórico.

La actual campeona de Europa, que sigue disfrutando de un momento de forma magnífico, no falló en el parón internacional de octubre y venció a Georgia (2-0) en Elche y a Bulgaria (3-0), este martes en Valladolid. Dos triunfos que les permiten continuar firmes en su camino hacia el próximo Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, que se inició también con inmejorables resultados y sensaciones, goleando al combinado búlgaro (0-3) y arrasando a Turquía (0-6).

Y ya son 29 encuentros oficiales invicta para la selección española entrenada por Luis de la Fuente, igualando el registro del equipo español sin perder entre 2010 y 2013, con Vicente del Bosque, en la que es la mejor racha de la historia del combinado español.

Y es que, desde que el de Haro se hiciera cargo del banquillo y debutara en marzo de 2023, la 'Roja' sólo ha caído derrotada en un partido oficial de los 29 que ha disputado, ante Escocia (2-0), en el que era su segundo duelo al frente de la Absoluta.

Desde entonces, la 'Roja' ya presume de una racha de 29 duelos consecutivos sin perder, con 24 triunfos y 5 empates, una lista de resultados que es también la mejor de cualquier selección en la actualidad y la segunda más larga de la historia de España. Un periodo de partidos en el que la selección ha levantado una Liga de Naciones y Eurocopa, con el Mundial de 2026, si se logra la clasificación, como gran objetivo para repetir un éxito que sí sumó la España del salmantino.

Además, esta racha podría convertirse el próximo 16 de noviembre en la mejor dinámica de resultados de la historia del combinado español si no cae en territorio georgiano en la cuarta jornada de la fase de clasificación para el Mundial 2026.

Un balance en el que la tetracampeona continental ha tenido que superar hasta seis veces a una campeona del mundo --dos a Italia, dos a Francia, una a Alemania y una a Inglaterra--. Además, también se mantuvo invicta ante rivales de entidad como Países Bajos, Croacia o Portugal, aunque los tres lograron también no perder y el combinado portugués se impuso en la tanda de penaltis que decidió el título de la Liga de Naciones 24-25.

Dos años y medio de grandes resultados, con un global con el técnico riojano de 28 victorias, 6 empates y 2 derrotas, con el otro revés en un amistoso ante Colombia (0-1), pero sobre todo de buen fútbol. Además, España ha vuelto a enamorar al universo fútbol con un estilo vertical y atractivo, aunque sin perder la esencia del famoso 'tiki taka', redefinido para adaptarse a un fútbol más vertical y físico, en el que jugadores como Lamine Yamal, Nico Williams, Pedri, Fabián Ruiz o Mikel Merino se adaptan a las mil maravillas.

Sin embargo, en este penúltimo asalto a la España de Del Bosque no contó con alguno de sus jugadores referentes como Lamine Yamal, Nico Williams, Fabián Ruiz, Rodrigo Hernández o Dani Carvajal. Pese a ello, Luis de la Fuente ha demostrado que si algo tiene esta generación de futbolistas españoles es fondo de armario.

