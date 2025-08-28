Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen del trofeo de la Champions. EP

Los equipos españoles ya conocen los rivales en Champions

El sorteo se ha celebrado este jueves en Mónaco

E.P.

Jueves, 28 de agosto 2025, 19:27

El FC Barcelona, el Real Madrid, el Atlético de Madrid, el Athletic Club y el Villarreal CF conocen ya sus ocho rivales de la fase de liga de la Liga de Campeones 2025-2026, tras el sorteo celebrado este jueves en Mónaco.

El conjunto blaugrana tendrá como principales escollos al actual campeón de Europa, el PSG francés, y al campeón del Mundial de Clubes, el Chelsea inglés, mientras que el madridista, tendrá que lidiar con el Manchester City y el Liverpool ingleses, además de la Juventus italiana y el Benfica portugués.

Por su parte, el Atlético de Madrid tampoco ha tenido mucha suerte al tener que enfrentarse al Inter de Milán italiano, el Liverpool y el Arsenal FC inglés, el Athletic Club, en su regreso a la máxima competición continental, tendrá rivales de entidad como el PSG y el conjunto 'gunner', y el Villarreal CF lidiará principalmente con el City.

Cruces

FC BARCELONA: PSG (C), Chelsea (F), Eintracht (C), Brujas (F), Olympiacos (C), Slavia (F), Copenhague (C) y Newcastle (F).

REAL MADRID: City (C), Liverpool (F), Juventus (C), Benfica (F), Marsella (C), Olympiacos (F), Monaco (C) y Kairat (F).

ATLÉTICO DE MADRID: Inter (C), Liverpool (F), Arsenal (F), Eintracht (C), Bodo/Glimt (C), PSV (F), Union Saint-Gillois (C) y Galatasaray (F).

ATHLETIC CLUB: PSG (C), Dortmund (F), Arsenal (C), Atalanta (F), Sporting de Portugal (C), Slavia Praga (F), Qarabag (C) y Newcastle (F).

VILLARREAL: City (C), Dortmund (F), Juventus (C), Leverkusen (F), Ajax (C), Tottenham (F), Copenhague (C) y Pafos (F)

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cierra el negocio con más de 100 años en el que confiaron tantas familias en la comarca: «Ha sido mi vida»
  2. 2 La madre herida en el accidente mortal de Beleña sigue en estado crítico y con pronóstico desfavorable
  3. 3 Impiden a una bañista llevar burkini y el Ayuntamiento pide disculpas
  4. 4 Muere en el Hospital la mujer de 31 años cuyo coche cayó por un puente de la A-66, cuando viajaba con su familia, en Beleña
  5. 5 La Guardia Civil auxilia a una persona que sufrió el ataque de avispas asiáticas en El Payo
  6. 6 Obligan a descontaminar el suelo del viejo Merca donde irá el Parque Tecnológico
  7. 7 Desolación en el campo: «Europa tiene patatas para 2 años»
  8. 8 Investigan a un conductor por falsificar las matrículas de su BMW en Cepeda para burlar controles
  9. 9 «Quería conocer la ciudad más bonita de España y me estoy hinchando a jamón»
  10. 10 Aficionados en las taquillas de La Glorieta desde las 4 de la mañana para comprar las primeras entradas de la Feria taurina

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Los equipos españoles ya conocen los rivales en Champions

Los equipos españoles ya conocen los rivales en Champions